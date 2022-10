Oefeninterland gaat niet door vanwege visumproblemen Zambia: 'Heel vervelend'

Het Nederlandse vrouwenteam speelt donderdag 6 oktober toch geen oefeninterland tegen Zambia. Door visumproblemen kunnen de Zambiaanse speelsters niet op tijd afreizen naar Nederland.

Bondscoach Andries Jonker, die de selectie van Oranje vandaag begroette in Zeist, noemt de afgelasting "heel vervelend." Hij gaat kijken naar een alternatief. De oefenwedstrijd van volgende week dinsdag tegen Noorwegen gaat wel gewoon door.

Voetbalbond KNVB geeft aan dat direct na de kwalificatie voor het WK, op dinsdag 6 september, is gekeken naar de invulling van de interlandperiode in oktober. Hierbij is gekeken naar "beschikbaarheid, niveau en speelstijl van mogelijke tegenstanders", waarna de bond bij Zambia is uitgekomen.

Inspanningen tevergeefs

"Veel teams moesten kwalificatie spelen, dus er was geen Europees team voorhanden", zegt Jonker, die blij was met de mogelijkheid om tegen Zambia te oefenen. "Het was een mooie kans om tegen een Afrikaans land te spelen. Die kan je natuurlijk ook op het WK treffen."

Vorige week bleek dat de visaprocedure langer in beslag nam dan aanvankelijk gedacht, meldt de KNVB. De voetbalbonden van beide landen en betrokken ministeries hebben zich ingespannen om dit proces te versnellen, maar dat is niet gelukt.