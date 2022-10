Kerken zeggen tot 10.000 plekken voor statushouders te kunnen realiseren

Kerken en andere maatschappelijke organisaties door heel Nederland verwachten de komende maanden 8500 tot 10.000 vluchtelingen te kunnen opvangen. Dat gebeurt op initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de gemeente Kampen.

De opvangplekken zijn voor statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Zij komen tijdelijk te wonen in onder meer leegstaande pastorieën en vakantiehuisjes. Zo is er meer doorstroming vanuit asielzoekerscentra, waar nog zo'n 17.000 statushouders wachten op een woning. De eerste honderd opvangplekken zijn al toegezegd in tien verschillende gemeenten.

'Significant aantal plekken'

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) trekt financiële steun uit voor het project van de kerken. Hoeveel geld het ministerie investeert is niet duidelijk. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) staat positief tegenover het initiatief.

"Gemeenten staan voor de enorme opgave om 20.000 statushouders voor 1 januari te huisvesten en ook daarna ligt er nog een behoorlijke taakstelling te wachten", zegt Theo Weterings, woordvoerder asiel bij de VNG en burgemeester van Tilburg. "En hoewel het hierbij gaat om tijdelijke huisvesting, gaat het wel om een significant aantal plekken. Dat zal daadwerkelijk impact gaan hebben op de doorstroming in de asielzoekerscentra."

Aflopen contracten

Gisteren werd bekend dat het aantal opvangplekken voor asielzoekers in Nederland niet toeneemt, maar afneemt. Dat gaat in tegen de afspraken die het ministerie met de veiligheidsregio's heeft gemaakt. Oorzaak is vaak het aflopen van contracten van het Rijk met gemeenten voor crisisopvangplekken. "Netto komen we nu uit op een daling van 1250 opvangplekken", liet Van der Burg weten.