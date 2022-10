Inspectierapport: situatie aanmeldcentrum Ter Apel nog steeds schrijnend

De omstandigheden bij aanmeldcentrum Ter Apel zijn nog altijd schrijnend, zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Mensen zitten nog dicht op elkaar in een "koude, tochtige en vuile sporthal". Met name kwetsbaren zoals baby's en ouderen lopen risico op gezondheidsproblemen.

Vorige week bezochten inspecteurs de noodopvanglocatie op het defensieterrein in Zoutkamp en het voorterrein, de sporthal en de nachtopvang in Ter Apel. In Zoutkamp waren op dat moment de "fysieke en hygiënische omstandigheden" voldoende, maar in Ter Apel was dit nog altijd niet het geval.

Voor de honderd mensen die op dat moment in de sporthal zaten, waren te weinig douches en toiletten aanwezig. Bovendien waren de sanitaire voorzieningen vies. Verder zaten mensen dicht op elkaar en hadden baby's geen eigen slaapplek. Daarnaast was er onvoldoende zicht op hoe mensen er in de sporthal medisch aan toe zijn, staat in het inspectierapport.

In de wachtruimte van de IND verbleven bovendien te veel kinderen zonder ouders. Terwijl er in Ter Apel maximaal 55 alleenstaande minderjaren opgevangen kunnen worden, telden inspecteurs bij hun bezoek zo'n 300 jongeren. Al eerder sloegen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid alarm over de situatie van de alleenreizende kinderen in Ter Apel.

'Onvoldoende beschut tegen kou'

Ook bekeken inspecteurs de situatie op het voorterrein, waar afgelopen zomer talloze mensen buiten moesten slapen. Tijdens het meest recente bezoek verbleven er op het voorterrein geen asielzoekers, wel stonden er mensen voor het hek.

Sommigen stonden uren in de rij en waren onvoldoende beschut tegen kou en regen. "De mensen in de rij droegen overwegend zomerkleding en hadden slippers aan. Waarneembaar was dat mensen het koud hadden en verkleumd waren", staat in het rapport.

De situatie vergroot volgens de IGJ het risico op "het ontstaan van ziekten op korte termijn en gezondheidsschade op langere termijn". Het gaat dan bijvoorbeeld om het uitbreken van infectieziekten, die ook gevolgen voor de bredere volksgezondheid kunnen hebben.

In augustus concludeerde de IGJ al dat de hygiëne op het voorterrein absoluut ondermaats was. Hoewel de voorzieningen daar inmiddels zijn verbeterd, is er volgens de Inspectie nu dus alsnog sprake van een "een ongezonde situatie" in Ter Apel.

Volgens de Inspectie zijn "verdere stappen absoluut noodzakelijk" om te voorkomen dat mensen ziek worden. De IGJ roept staatssecretaris Van der Burg en het COA op de situatie in het aanmeldcentrum zo snel mogelijk te verbeteren, zowel buiten als binnen.