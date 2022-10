Kooij winnaar sprintersbal in zeventiende Ronde van Münsterland

Voor Kooij, die dit seizoen debuteert op het hoogste niveau, was het al zijn twaalfde zege van het seizoen.

In de finale, waarin de Belg Frison nog ontsnapte, vertolkten de topsprinters echter slechts een bijrol. Jakobsen eindigde, na Sam Bennett, als zesde en Groenewegen werd zevende.

Ook Fabio Jakobsen (QuickStep) en Dylan Groenewegen (BikeExchange) stonden in Duitsland aan het vertrek. Hun ploegen rekenden de vluchters, onder wie Jesse de Rooij (Bike Aid), op 25 kilometer van de eindstreep in.

Olav Kooij van wielerformatie Jumbo-Visma heeft de zeventiende editie van de Münsterland Giro op zijn naam gebracht. De 20-jarige sprinter was in de massaspurt in Münster superieur aan Jasper Philipsen en Max Walscheid.

"Het is een goed seizoen en ik wil het op een mooie manier afronden", vertelde Kooij na zijn zege. "Je wil altijd winnen, maar het is extra mooi als je een paar van de beste sprinters van de wereld klopt."

Kooij werd anderhalve week geleden vijfde in de WK-wegrace voor beloften in Australië. Hij rijdt de komende week nog de Italiaanse koers Gran Piemonte en sluit zijn seizoen af in Parijs-Tours.

"Mijn vertrouwen was al groot, maar het is altijd fijn als je zoals vandaag de bevestiging krijgt. Nog twee koersen en dan is het tijd voor vakantie", aldus de Zuid-Hollander.