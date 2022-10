Chinees Gao, olympisch kampioen op de 500m, mist schaatsseizoen door blessures

Volgens de Chinese hoofdcoach Li Yan neemt Gao de tijd om te herstellen van een polsblessure, met als belangrijkste doel over vier jaar in Milaan zijn olympische titel prolongeren.

Gao (24) werd in februari de eerste Chinese man die olympisch goud veroverde op de schaatsbaan. Bij de Spelen van Peking was de sprinter tijdens de openingsceremonie een van de vlaggendragers van de Chinese ploeg.

Schaatsseizoen 2022/2023

Het nieuwe schaatsseizoen begint met het kwalificatietoernooi in Thialf voor de eerste wereldbekers, van 28 tot en met 30 oktober. Twee weken later, van 11 t/m 13 november, is in het Noorse Stavanger de eerste wereldbeker.

Het belangrijkste toernooi aankomende winter is de WK afstanden, van 2 tot en met 5 maart in Heerenveen.