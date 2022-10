Zeker 25 doden bij zelfmoordaanslagen in Somalië

Bij drie zelfmoordaanslagen in de Somalische stad Beledweyne zijn volgens de politie ten minste 25 doden gevallen. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanvallen zijn opgeëist door de islamitische terreurbeweging al-Shabaab.

De eerste twee aanslagen werden gepleegd met vrachtwagens die een militaire basis op waren gereden en daar tot ontploffing werden gebracht. De derde explosie volgde enkele uren later.

De lokale politie zegt tegen het Duitse persbureau DPA dat het de ernstigste aanslagen in jaren zijn in Beledweyne, dat zo'n 300 kilometer ten noorden van de hoofdstad Mogadishu ligt. Volgens de berichten is onder de doden ook de minister van Volksgezondheid van de provincie Hirshabelle.

Leider al-Shabaab

De Somalische regering heeft vandaag bekendgemaakt dat een van de oprichters van al-Shabaab, Abdullahi Nadir, is gedood. Hij kwam zaterdag om door een aanval met een drone, bij een gezamenlijke operatie van het Somalische leger en buitenlandse militairen.

Volgens de Verenigde Staten speelde Nadir een belangrijke rol binnen al-Shabaab. Daarom had het land een beloning van 3 miljoen dollar gezet op het hoofd van Nadir, die nauwe banden zou hebben onderhouden met de huidige leider van al-Shabaab en diens voorgangers.

"Met zijn dood is een doorn uit de natie gehaald", staat in een Somalische regeringsverklaring. "We zijn dankbaar voor de Somaliërs en de buitenlandse vrienden die er samen voor hebben gezorgd dat deze staatsvijand is gedood."

Opmars regeringsleger

Het Somalische leger wint sinds vorige maand veel terrein in de strijd tegen al-Shabaab. Het regeringsleger krijgt daarbij hulp van gewapende milities.

Al-Shabaab pleegt regelmatig aanslagen op zowel overheids- als burgerdoelen. Daarbij zijn de afgelopen 15 jaar tienduizenden doden gevallen. Het geweld is ook een belangrijke oorzaak van het grote voedseltekort dat het land teistert.