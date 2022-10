Presidium: besluit tot onderzoek naar Arib zorgvuldig en rechtmatig

Het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, vindt dat het besluit om een extern onderzoek te doen naar grensoverschrijdend gedrag door voormalig voorzitter Arib "zorgvuldig en rechtmatig" tot stand is gekomen. Dat schrijft de huidige voorzitter, Bergkamp, in een brief aan de leden van het parlement.

Het onderzoek gaat door, ook al is Arib inmiddels opgestapt als Kamerlid en zal ze er niet aan meewerken. Het presidium betreurt het zeer dat het besluit tot het onderzoek is uitgelekt voordat Arib zelf ervan op de hoogte kon worden gesteld. "Ondanks de grote mate van zorgvuldigheid die wij hebben willen betrachten", schrijft Bergkamp.

Uit anonieme meldingen kwam het beeld naar voren dat er onder Arib mogelijk sprake is geweest van "een zeer onveilige werkomgeving" voor ambtenaren. "Op basis hiervan rust op de Tweede Kamer als werkgever een plicht tot handelen", staat in de brief.

Dat Arib niet eerst gehoord werd voordat er besloten werd tot een onderzoek is volgens Bergkamp de gebruikelijke werkwijze. De betrokkene eerst horen zou betekenen dat het presidium en de griffier van de Kamer zelf al onderzoek zouden doen. "En dat verhoudt zich niet met het uitgangspunt dat in dit geval een extern, onafhankelijk onderzoek gewenst is."