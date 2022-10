Bolletjes stookolie aangespoeld langs Zuid-Hollandse kust

Langs de kust van Zuid-Holland zijn bolletjes stookolie gevonden. Vanaf Zeeland tot in ieder geval Noordwijk is er olie aangespoeld, meldt Rijkswaterstaat, die is begonnen om de stookolie op te ruimen.

De stookolie is vermoedelijk afkomstig van een schip waarvan dezelfde lozing afgelopen weekend de stranden in Zeeland vervuilde. "Dat is de Maritieme Politie nu aan het onderzoeken", zegt Rijkswaterstaat tegen Omroep West. Mensen wordt geadviseerd om op te letten en alles wat besmeurd is goed schoon te maken en af te wassen.

Volgens de regionale omroep merken aan de kust van Scheveningen wandelaars, hondenbezitters en vooral surfers dat ze zwarte voeten oplopen van de plakkerige, teerachtige substantie.

"Er ligt een soort teerachtige rommel vlak onder het zand", zegt een surfer. Zijn surfboard zit onder de zwarte vlekken. "Mensen die op het strand lopen en bijvoorbeeld ook hun honden, krijgen heel vieze voeten."