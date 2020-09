Irene van der Reijken heeft bij internationale atletiekwedstrijden in Berlijn het Nederlandse record op de 3.000 meter steeplechase verbeterd. Met 9.34,80 was de 27-jarige atlete 3,60 sneller dan Miranda Boonstra in 2009.

Van der Reijken, die een persoonlijk record van 9.43,76 had, kwam in Berlijn als zesde over de finish.