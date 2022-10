Dodental aanslag educatiecentrum Kabul gestegen naar 53

Het dodental na de zelfmoordaanslag op een onderwijsinstituut in de Afghaanse hoofdstad Kabul van vorige week vrijdag is gestegen naar 53. Onder de doden zijn 46 meisjes en jonge vrouwen, zo maakt de VN vandaag bekend.

De slachtoffers waren op het moment van de aanslag bezig met een toelatingsexamen voor de universiteit toen een zelfmoordterrorist zichzelf opblies.

De humanitaire VN-missie Unama in Afghanistan zegt vandaag op Twitter dat er ook 110 mensen bij de aanslag gewond zijn geraakt. "Ons mensenrechtenteam blijft de misdaad documenteren: feiten verifiëren en betrouwbare gegevens verzamelen om ontkenning tegen te gaan", tweette de hulporganisatie.

De Afghaanse Taliban-autoriteiten, die vaak hebben geprobeerd aanslagen onder hun regime te bagatelliseren, hebben gezegd dat 25 mensen zijn gedood en 33 anderen gewond zijn geraakt.

Aanslagen door IS

Veel inwoners van het gebied waar de aanslag plaatsvond, behoren tot de Hazara, een grotendeels sjiitische minderheid in Afghanistan. In het verleden waren de Hazara geregeld het slachtoffer van aanslagen door IS. Ook werd de minderheid stevig onderdrukt onder het vorige Taliban-regime, in de jaren 90.

Vorig jaar augustus grepen de Taliban opnieuw de macht in Afghanistan. De moslimextremistische organisatie heeft sindsdien benadrukt dat zij Afghanistan willen behoeden voor oorlog in de komende decennia.

Toch vonden in de afgelopen maanden verschillende aanslagen plaats op moskeeën en in woongebieden. Terreurgroep IS zat achter een deel van die aanslagen. De aanslag van vrijdag is niet opgeëist.