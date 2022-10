Bekende Minecraft-gamer op YouTube onthult na jaren gezicht en identiteit

Dat gamers tijdens het spelen anderen live mee laten kijken, is geen nieuw fenomeen. Zo gebruiken miljoenen mensen dagelijks Twitch, een platform waarop ook veel games worden gestreamd. Meestal zijn de gamers dan op het scherm zelf zichtbaar, in een klein venstertje onderin. Dream koos daar bewust niet voor; van hem was alleen zijn stem te horen. Tot vandaag dus.

In de YouTube-video legt de 23-jarige uit dat hij vaker als zichzelf naar buiten wil treden en ook andere gamers wil ontmoeten. "Mensen hebben eindeloos geprobeerd om uit te vogelen hoe ik eruit zie", zegt hij. "Dat gaat soms wel ver."

In de video legt hij verder uit dat hij niet van plan is bij zijn video's voortaan altijd in beeld te komen. "Maar ik wil wel meer video's met m'n vrienden opnemen, waarin ik zelf ook te zien ben."

Fans van de streamer reageren op YouTube verrast op de onthulling. "Bizar dat hij het zo lang verborgen heeft weten te houden", zeggen sommigen. Anderen vinden hem dapper: "Voor het eerst je gezicht aan miljoenen mensen laten zien, is echt niet makkelijk".