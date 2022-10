Van der Poel start zondag bij eerste WK gravel, twee weken na hotelincident

Van der Poel bracht de nacht voor de wedstrijd in de cel door, nadat hij in zijn hotel twee meisjes van 13 en 14 jaar confronteerde. De twee klopten herhaaldelijk op zijn deur, waarna hij een van de twee meisjes tegen een muur duwde en de ander bij haar arm pakte. In de wegwedstrijd stapte hij vervolgens snel af. De dag na de wegwedstrijd bekende hij schuld voor een Australische rechter en kreeg hij een boete van ruim duizend euro.

Het is voor het eerst dat er een WK op gravelwegen wordt verreden. Het parcours is 194 kilometer lang, van Vicenca naar Cittadella, en gaat voor het grootste deel over onverharde gravelwegen.

"We schrijven een beetje geschiedenis", zegt Van der Poel in het persbericht van zijn Alpecin-Deceuninck-ploeg. "Voor mij is het de eerste gravelrace in mijn carrière. Maar het is niet helemaal nieuw. Ik heb voor het eerst op de gravelbike getraind en het voelt als iets tussen veldrijden en rijden op de weg."

Over zijn ambities is hij voorzichtig: "Het is vooral leuk om daar te zijn. Als het gevoel zondag goed is, zal ik uiteraard mijn best doen om een zo goed mogelijk resultaat te boeken."

Bekende namen

Behalve Van der Poel doen er nog meer bekende profrenners mee, onder wie Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Aleksej Loetsenko, Magnus Cort Nielsen en Zdenek Stybar.

Ook de vrouwen rijden zondag een wereldkampioenschap op gravelwegen, over een parcours van 140 kilometer. Bij de vrouwen staat onder anderen Riejanne Markus aan de start.