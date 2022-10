Reconstructie: hoe toezichthouder tekorten op het elektriciteitsnet mede veroorzaakte

Het had een feestelijke start moeten zijn deze zomer: de opening van de nieuwe school en opvanglocatie IKC Albertine Agnes in Leeuwarden. Het splinternieuwe gebouw is ruimtelijk, open en helemaal ingericht op deze tijd. Geen gasaansluiting meer, maar volledig elektrisch. Met een dak vol zonnepanelen, en schoolborden en een klimaatsysteem die draaien op elektriciteit.

De nieuwe school voldoet daarmee precies aan wat de regering al enige jaren betoogt. Om de samenleving te verduurzamen - en zo de klimaatdoelen te halen - moet Nederland overschakelen op duurzame elektriciteit. Extra actueel nu de oorlog in Oekraïne pijnlijk duidelijk maakt hoe afhankelijk Nederland is van het buitenland voor zijn energievoorziening.

Maar toen de locatie van directeur Talia Hager op 1 juli startte, was juist de elektriciteitsvoorziening nog niet geregeld. "We konden een hele kleine aansluiting krijgen, er was gewoonweg geen ruimte op het elektriciteitsnet", zegt Hager. Digiborden vielen uit, het eten in de koelkast bedierf en tijdens de warme zomerweken was het gebouw niet koel te krijgen. "We hebben hier ook een crèche. We konden zelfs geen flesjes maken voor de baby's omdat de waterkoker het niet deed." Hager ging op en neer naar haar eigen huis om met een thermoskan warm water te halen.

Tot een week geleden stond een groot aggregaat midden op het schoolplein, om extra stroom te leveren. Die is net weer weg. Netbeheerder Liander kan inmiddels een grotere aansluiting leveren. "Maar nog steeds zitten we aan de grens. Als er teveel apparaten tegelijk stroom vragen, vallen er dingen uit." Als eerste is dat het klimaatsysteem, zoals in de zomer al duidelijk werd. Dus is de vraag nu: zitten de kinderen tijdens de winter wel in een verwarmd gebouw?

'Grof schandaal'

De problemen waar directeur Hager tegenaan loopt, spelen niet alleen in Leeuwarden. Op steeds meer plekken in Nederland lopen netbeheerders de bedrijven die de kabels, verdeelstations en hoogspanningsmasten aanleggen en beheren tegen hun grens aan. Zonneparken en windmolens kunnen niet meer aangesloten worden op het net, omdat de maximumcapaciteit is bereikt. Omgekeerd kunnen bedrijven en maatschappelijke instellingen geen aansluiting meer krijgen: hier overschrijdt de vraag naar elektriciteit het aanbod dat netbeheerders maximaal kunnen leveren.

Het leidde afgelopen zomer in Noord-Brabant en Limburg tot de unieke situatie dat netbeheerders per direct een stop afkondigden. Nieuwe aanvragen voor aansluitingen werden tijdelijk niet meer in behandeling genomen. Provinciebestuurders reageerden verbijsterd, de brancheorganisatie van grootverbruikers VEMW sprak van een 'grof schandaal'.

Begin september werd die stop teruggedraaid met grootverbruikers werden afspraken gemaakt om hun verbruik tijdens piekuren te verlagen. Dat geeft voorlopig enige ruimte om weer nieuwe aansluitingen mogelijk te maken. Maar dat betekent niet dat het probleem van het vastgelopen elektriciteitsnet weg is.

Sterker nog, netbeheerders en ook minister Rob Jetten van Klimaat en Energie verwachten dat de problemen de komende jaren blijven, en waarschijnlijk eerst erger zullen worden. Met als gevolg dat meer bedrijven op een wachtlijst zullen komen voor een aansluiting, of hun plannen voor verduurzaming niet kunnen doorvoeren. De recent door minister Jetten aangescherpte ambitie om niet pas in 2050 maar al in 2040 alle elektriciteit uit duurzame bronnen op te wekken, loopt vooralsnog vast op een elektriciteitsnet dat daar bij lange na niet voor is uitgerust.

'Alles staat stil'

Op een paar kilometer afstand van het IKC Albertine Agnes in Leeuwarden, is zichtbaar wat dat in de praktijk betekent. "Hier zou een groot laadstation moeten staan voor elektrische auto's", zegt voorzitter Harm Kiestra van bedrijventerrein De Hemrik. Hij wijst om zich heen in een door gras en onkruid overwoekerd stuk land. Aangrenzend, op een grote parkeerplaats, hadden een koffieketen en restaurant moeten staan.

Alles was al geregeld het land was aangekocht, tekeningen gemaakt, iedereen stond in de startblokken, vertelt Kiestra. "De eigenaren konden een aansluiting krijgen bij netbeheerder Liander. Alleen zou er geen stroom geleverd kunnen worden." En dus staat het project voorlopig stil. Hoewel de gemeente Leeuwarden, Liander en het bedrijventerrein volgens Kiestra goed samenwerken, is niet duidelijk wanneer de bouw zou kunnen beginnen. "Op zijn vroegst in 2024", zegt Kiestra. "Maar het kan ook 2026 worden."

Tijdens een rondgang op De Hemrik, waar zo'n 350 bedrijven samen zo'n 6000 mensen werk bieden , wijst Kiestra om zich heen. Tal van bedrijven willen verduurzamen, door de productie op elektriciteit in plaats van gas te laten draaien. Maar ruimte voor een zwaardere aansluiting is er niet. Ook zonnepanelen leggen op de ruime daken van de bedrijven gaat niet. Ook die kunnen niet op het net worden aangesloten. "Alles staat nu stil voor de komende jaren", zegt Kiestra. "Het zet een enorme rem op de economische groei, en de verduurzaming. En niet alleen in Leeuwarden, dit gebeurt overal in Nederland."

Duizenden bedrijven in de wacht

Netbeheerders zetten de aanvragen van bedrijven op een wachtlijst. Als er ruimte ontstaat op het net, komen zij een voor een aan de beurt. Eind augustus stonden er landelijk al meer dan 6700 bedrijven in de rij, zegt brancheorganisatie Netbeheer Nederland. Dit cijfer is waarschijnlijk een forse onderschatting: netbeheerder Stedin, die ruim een kwart van alle aansluitingen in Nederland verzorgt, houdt niet bij hoeveel bedrijven wachten op een aansluiting. Daar staat tegenover dat in Noord-Brabant en Limburg bedrijven waarschijnlijk snel van de wachtlijst af kunnen nu er voor de korte termijn meer ruimte op het net is gevonden.

Hoewel de netbeheerder druk bezig is zijn elektriciteitsnet te verzwaren, valt tegen die stijgende vraag niet aan te bouwen. Gezamenlijk verwachten netbeheerders tot 2030 30 miljard euro te investeren in het uitbreiden van het elektriciteitsnet, maar voorlopig zal de lijst van wachtende bedrijven alleen maar langer worden. Het aanleggen van nieuwe kabels of het uitbreiden van verdeelstations duurt vaak vele jaren. En met een chronisch tekort aan technisch geschoold personeel, is het de vraag of de geplande investeringen eigenlijk wel haalbaar zijn.

Minister Jetten liet in reactie op de tijdelijke stop voor aansluitingen in Noord-Brabant en Limburg al weten dat de problemen zeker tot 2030 zullen aanhouden. Volgens hem is de regering overvallen door de snelle groei van wind- en zonnestroom, en de gestegen vraag naar elektriciteit. "We dachten dat we in een geleidelijke transitie zaten, maar het is heel disruptief", zei Jetten in juli tegen Trouw.

Dat is echter niet het hele verhaal, zo zeggen netbeheerders, onderzoekers en wetenschappers tegen Nieuwsuur. Nederland wist dat verduurzaming gepaard moest gaan met een sterk verzwaard elektriciteitsnet. De afgelopen jaren werden huishoudens en bedrijven met miljardensubsidies aangemoedigd over te stappen op warmtepompen, elektrische auto's en gasloze industrie. Nu dat daadwerkelijk gebeurt, blijkt het elektriciteitsnet het knelpunt. Zagen netbeheerders de energietransitie niet aankomen, waren zij er niet op voorbereid?