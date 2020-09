KNVB over juichen in stadions: 'Wellicht dat sommigen nog moesten wennen'

Ja, fans mochten aanwezig zijn bij eredivisiewedstrijden. Maar beperkte aantallen en alleen als de voorschriften strikt nageleefd zouden worden, zoals 'niet roepen, niet juichen, niet zingen'. Dat bleek, zoals verwacht, nogal moeilijk, zo niet onmogelijk.

Als de bal rolde, ging het nog wel, maar zodra er een doelpunt viel, werd er als vanouds gejuicht. Ook klonken er spreekkoren, wat volgens de protocollen niet bedoeling is. Zowel juichen als zingen van spreekkoren vergroot de kans op het overdragen van het coronavirus.

'Over het algemeen positief'

"Hoewel niet elk geluid in het stadion direct als een massaal en langdurig spreekkoor aangemerkt kan worden, merken we dat dit nog niet overal vlekkeloos ging", reageert de KNVB met gevoel voor understatement. "Het was de eerste speelronde in de eredivisie, dus wellicht dat sommigen nog moesten wennen."

De voetbalbond wil echter benadrukken dat de overige regels wel goed werden nageleefd. "Dit is slechts één aspect en één van de vele regels, over het algemeen zijn we positief en zeer blij dat er weer is gevoetbald."

"Er zijn in het betaald voetbal geen wedstrijden vanwege corona-incidenten uitgesteld en clubs doen er zelf alles aan om alles in goede banen te leiden. Met de coronatests ging het goed, bij slechts één wedstrijd waren de uitslagen te laat binnen."

'Uiteraard wordt hierover nagesproken'

Toen bekend werd gemaakt dat supporters weliswaar welkom waren, maar niet mochten juichen en zingen op de tribunes, reageerden betrokkenen al aarzelend. "Dit is heel moeilijk te hanteren. Je gaat juist naar het stadion om emotie te tonen. Het gaat heel lastig worden om dit in toom te houden", voorspelde Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen.

Ook John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, reageerde verwonderd op de persconferentie waarin premier Rutte de extra maatregelen bekendmaakte. "Wanneer de hardcore supporters de tegenstanders uitjouwen of bij een doelpunt willen schreeuwen, is dat moeilijk te organiseren."

Ingrijpen in zulke situaties noemde Jorritsma onmogelijk. "Als je tijdens een wedstrijd iedereen naar buiten moet jagen, wordt het een burgeroorlog."

Op de vraag of de KNVB met clubs in overleg gaat over het naleven van de regels, antwoordt de bond: "Dit was het eerste weekend en er zijn veel inspanningen geleverd om alles coronaproof te maken. Uiteraard wordt hierover nagesproken."