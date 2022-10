Voetbalvakbond: één op de tien profspelers wedt op wedstrijden uit eigen competitie

Tot nu toe is het een zeldzaamheid dat spelers worden bestraft voor het gokken op wedstrijden in de eigen competitie. Tom Beugelsdijk is één van de weinige spelers die hiervoor is geschorst . Ook Jordy Clasie is bestraft voor ongeoorloofde gokpraktijken. Beugelsdijk liep tegen de lamp nadat een onderzoek naar hem was gestart vanwege matchfixing. Het beïnvloeden van eigen wedstrijden kon niet bewezen worden, het inzetten op wedstrijden in de eredivisie wel.

217 profs vulden de vragenlijst in. Van de spelers die gokken op wedstrijden in de eigen divisie, doet 13 procent dat via het account van een ander. Maar het overgrote deel van de spelers doet dit dus gewoon onder de eigen naam. VVCS-voorzitter Jevgeni Levtsjenko gaf eerder al aan dat lang niet alle profs op de hoogte zijn van de regels omtrent gokken.

"Wedden op wedstrijden in 'eigen' competities is expliciet strafbaar, om de integriteit van het voetbal te bewaken, maar ook om de schijn van beïnvloeding, partijdigheid en vooringenomenheid te voorkomen", stelt voetbalbond KNVB in een reactie.

Er is voetballers ook gevraagd of ze zich storen aan de vele gokreclames in het voetbal. Dat blijkt niet het geval. Daarnaast geven ze aan dat ze met name via familie en vrienden in aanraking komen met gokken. Bij het kabinet en in de Tweede Kamer zijn zorgen over gokbedrijven in het voetbal.

Hulplijn

De VVCS heeft inmiddels een hulplijn voor voetballers met vragen over sportweddenschappen of gokverslaving. Ook wil de vakbond voetballers met een gokprobleem helpen. Saillant is het feit dat de VVCS zich daarbij financieel laat ondersteunen door gokbedrijven Holland Casino en Unibet.

De voetballersvakbond zegt dat het in de veruit de meeste gevallen gaat om relatief kleine bedragen waarmee gegokt wordt. De gemiddelde inzet ligt beneden de 100 euro per maand, blijkt uit de enquête. Ook zouden voetballers 'sporadisch' wedden, maar om hoeveel weddenschappen per jaar het dan gaat, wordt niet vermeld in het persbericht van de spelersvakbond.

Zorgen bij KNVB

Volgens de KNVB tonen de resultaten uit de enquête eens te meer aan dat het belangrijk is om alle signalen over ongewenst gokgedrag van voetballers door te krijgen vanuit de gokindustrie, de Kansspelautoriteit (KSA) en de Financial Intelligence Unit (FIU), die onderzoek doet naar matchfixing en witwassen. Daar wringt echter de schoen, omdat deze gegevens de voetbalbond vooralsnog niet bereiken.

"Deze zorg heeft de KNVB recent neergelegd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid", stelt de bond. Of er momenteel onderzoeken lopen naar voetballers die gokken op eigen competitie, wil de KNVB niet zeggen.