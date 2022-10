Kim Kardashian krijgt boete van ruim 1,2 miljoen dollar voor Instagram-post

Reality-tv-ster Kim Kardashian moet een boete van meer dan 1,2 miljoen dollar betalen in een slepend conflict met de Amerikaanse toezichthouder voor de financiële markten SEC.

Kardashian had op sociale media reclame gemaakt voor cryptovaluta zonder daarbij te vermelden dat ze daarvoor was betaald. Daarmee heeft ze de wet overtreden. Ze ontving 250.000 dollar voor een post op haar Instagramaccount.

De mediapersoonlijkheid gaat akkoord met het bedrag van in totaal 1,26 miljoen dollar, dat is de boete inclusief rente en terugbetaling. Ook heeft ze toegezegd mee te werken aan het verdere onderzoek en zal ze de komende drie jaar geen reclame maken voor cryptomunten.

Meldingsplicht

In de post op Instagram stond een link naar EthereumMax, met instructies voor het kopen van de cryptomunt Emax.

"De zaak is een reminder dat als beroemdheden of influencers investeringsmogelijkheden promoten, dat niet betekent dat die producten voor iedereen de juiste investering zijn", zegt de Securities and Exchange Commission SEC in een verklaring.

"Ook moet het beroemdheden en anderen eraan herinneren dat het wettelijk verplicht is te melden dat en hoeveel ze ervoor betaald krijgen om reclame te maken."