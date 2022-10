Politie lost waarschuwingsschot in Driebergen bij aanhouding na achtervolging

Bij een afrit van de A12 in Driebergen is vanochtend een verdachte aangehouden na een lange achtervolging. Bij de aanhouding is een waarschuwingsschot gelost. Aanleiding voor de achtervolging was een incident in Oost-Nederland, mogelijk was daarbij een vuurwapen gebruikt.

De vluchtauto raakte bij de aanhouding ook een aantal andere auto's.

Volgens een getuige is er meerdere keren geschoten. "Hij sprong echt recht voor onze auto de weg op", vertelt hij tegen RTV Utrecht. "Agenten sprongen ook de auto uit en begonnen gelijk te schieten. Ik vermoed drie á vijf schoten. Ze waren duidelijk naar hem op zoek."

Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. Er is een burgernetmelding gedaan. Het gaat om een man met een rode joggingbroek en kort zwart haar.

Door de politieactie konden er tijdelijk geen treinen stoppen op station Driebergen-Zeist.