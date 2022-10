Gezamenlijke zwarte lijst KLM en Transavia: 5 jaar vliegverbod na overlast

KLM en Transavia hebben een gezamenlijke zwarte lijst opgesteld met overlastgevende passagiers. Wie zich aan boord van een KLM- of Transaviatoestel misdraagt is bij beide luchtvaartmaatschappijen vijf jaar lang niet meer welkom.

De bedrijven delen de gegevens van hun zwarte lijsten sinds afgelopen donderdag. De maatregel zou het vliegen veiliger moeten maken, omdat iemand na overlast bij de ene maatschappij zich ook bij de andere maatschappij niet opnieuw kan misdragen. KLM en Transavia denken ook dat er een preventieve werking van uitgaat.

Het aantal meldingen van ontoelaatbaar gedrag is in coronatijd gegroeid naar maandelijks gemiddeld vijf bij KLM en één bij Transavia. "Dit heeft een grote impact op onze passagiers en onze eigen medewerkers. Elke vorm van fysiek geweld richting onze crew of medepassagiers is onacceptabel", zegt KLM-bestuurder Paul Terstegge.

Schokkende beelden delen

Het gezamenlijke vliegverbod van vijf jaar geldt ook voor passagiers die schokkende beelden delen, zoals bijvoorbeeld in augustus gebeurde bij een Transaviavlucht naar Kroatië. Vlak voor het opstijgen verstuurde een 18-jarige jongen met zijn mobiel via Airdrop beelden van een vliegtuigongeluk, wat tot onrust leidde onder de bemanning en medepassagiers.

Vooral in de kleine ruimte van een vliegtuig ontstaat hierdoor een zeer bedreigende situatie, zegt Daan Pijzel, hoofd dienst cabine bij Transavia. "Wat misschien wordt bedoeld als grap leidt tot grote onrust bij passagiers, onder wie kinderen."

Wereldwijde primeur

KLM en Transavia zeggen dat ze wereldwijd de eerste luchtvaartmaatschappijen zijn die voor de zwarte lijst gegevens uitwisselen. Privacyregels staan het delen van zulke data vaak in de weg, zelfs als de maatschappijen onder hetzelfde moederbedrijf vallen, zoals bij KLM en Transavia.

De twee maatschappijen zeggen dat ze een manier hebben gevonden om de gegevens van de zwarte lijst te delen, zonder dat de privacyregels daarbij worden geschonden. Ze roepen de politiek en autoriteiten op om dat juridisch veel makkelijker te maken, zodat andere maatschappijen dat ook kunnen doen. Ze hopen dat de gegevens uiteindelijk ook internationaal gedeeld kunnen worden.

Vakbond FNV pleitte vijf jaar geleden al voor een Europese zwarte lijst voor overlastgevende passagiers.