Nederlands onderonsje: Miedema versus Van de Donk in Champions League-groep

Juventus en FC Zürich maken groep C compleet. Miedema's Arsenal bereikte vorige week de groepsfase door Ajax over twee wedstrijden te verslaan. De Nederlandse spits maakt het winnende doelpunt tegen de Amsterdammers.

Een Nederlands onderonsje in de Champions League voor vrouwen: Vivianne Miedema (Arsenal) en Olympique Lyon-speelsters Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola treffen elkaar in groep C.

Het Paris Saint-Germain van Lieke Martens en Jackie Groenen is ingedeeld in groep A, die verder bestaat uit Chelsea, Real Madrid en nieuwkomer KS Vllaznia uit Albanië. Ook Martens was belangrijk in de voorronde van de Champions League. BK Häcken werd twee keer verslagen. Martens scoorde in beide wedstrijden.

Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms nemen het met Wolfsburg op tegen Slavia Praag, St. Pölten en AS Roma (groep B). De laatste groep bestaat uit Bayern München, FC Rosengård SL Benfica en FC Barcelona, verliezend finalist vorig seizoen.

De Women's Champions League wordt op 19 oktober afgetrapt. De finale van het toernooi vindt op 2 maart in het Eindhovense Philips Stadion plaats. Het speelschema is nog niet bekend.