Identiteit doodgeschoten vrouw Westdorpe na drie jaar vastgesteld

De politie weet na drie jaar wie de vrouw is die in 2019 dood werd gevonden in het Zeeuwse Westdorpe, op de grens met België. Het gaat om een 57-jarige Française, afkomstig uit de buurt van Duinkerke.

Het lichaam van de vrouw werd in juni 2019 gevonden in een weiland. Ze was doodgeschoten. De vrouw had geen kleding aan en droeg geen sieraden. Ook had ze geen tatoeages of andere kenmerken waardoor haar identiteit achterhaald kon worden. Ze werd naamloos begraven in een graf in Terneuzen.

De zaak kwam aan het rollen toen Franse politiemensen vorig jaar even buiten Duinkerke een dode man aantroffen die door een medische oorzaak bleek te zijn overleden. De Fransen gingen op zoek naar zijn echtgenote om haar te informeren over zijn dood.

Maar de vrouw bleek onvindbaar en was ook niet als vermist opgegeven. De Fransen plaatsten haar dna in een internationale databank en al snel bleek er een 100 procent match te zijn met de onbekende dode vrouw die in Westdorpe was gevonden.

Volgens de politie is ze waarschijnlijk door haar man al omgebracht in Frankrijk en heeft hij haar lichaam in het weiland gelegd.