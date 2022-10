'Wedstrijd tegen Napoli is mooi moment voor Ajax om weer op te staan'

Na drie wedstrijden op rij zonder overwinning staat Ajax dinsdag voor een pittige klus in de Champions League: Napoli, de ongeslagen koploper in de Serie A, komt op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Een ideaal podium om op te staan en de nederlagen tegen Liverpool en AZ en het gelijkspel tegen Go Ahead Eagles van je af te schudden, sprak Steven Berghuis tijdens de persconferentie aan de vooravond van het duel. "Je merkt dat er teleurstelling is, maar in principe hebben we die wedstrijden al geparkeerd. Die teleurstelling neem je niet mee", aldus Berghuis. "Het is aan ons team, aan onze spelers, om morgen weer op te staan. En dat podium moet je nemen." Open discussie Trainer Alfred Schreuder zei een open discussie te hebben gehad met zijn spelers over wat er zaterdag mis is gegaan bij het 1-1 gelijkspel tegen Go Ahead. "Zeker in de creativiteit voorin hebben we het niet goed gedaan", aldus Schreuder. Nu kijkt hij met vertrouwen vooruit naar het duel met Napoli.

Ajax-Napoli bij de NOS De aftrap van Ajax-Napoli is dinsdag om 21.00 uur. De wedstrijd is live te volgen via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 en via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app. Een samenvatting is te zien in het NOS Journaal om 23.40 uur op NPO 1.

"Ik verwacht een heel mooi voetbalgevecht. Het zijn twee teams die aanvallend voor de dag willen komen. Ik ben beducht op de tegenstander, maar heb ook vertrouwen in onze eigen spelers." Mogelijkheden voor Ajax Schreuder heeft Napoli, dat in de Champions League zowel van Liverpool als van Rangers won, uiteraard uitvoerig bestudeerd. "Er zit heel veel combinatiespel in, ze hebben veel lopende mensen en durven heel veel druk te geven naar voren. Daar nemen ze ook veel risico in. Dus je zult heel goed aan de bal moeten zijn." "Je ziet dat ze vaak op dezelfde manier spelen. Dat is herkenbaar voor henzelf, maar ook voor de tegenstander. Ze hebben een sterke linkerkant en een dynamische rechterkant. Napoli geeft wel ruimtes weg, dus dat biedt mogelijkheden voor ons." Het opgebloeide Napoli is dus zeker geen klassieke Italiaanse ploeg. "Als je naar de Italiaanse competitie kijkt, dan zijn er nu veel ploegen die aanvallend en open spelen. Het is absoluut niet meer het ouderwetse catenaccio. Milan speelt goed voetbal, Napoli speelt fantastisch voetbal om te zien, Inter is al jaren goed. Die ontwikkeling in Italië is mooi om te zien." Een overwinning op Napoli is voor Ajax hard nodig, gezien de stand in de groep. Over een week volgt een uitwedstrijd in Napels.