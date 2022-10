Dokter ontslagen na dubbele knockout quarterback: NFL-protocol onder vuur

De regels rond hersenschuddingen in de NFL, dat een turbulente geschiedenis heeft met hersenschade, zijn streng en gedetailleerd . 'Spotters' zitten op de tribune, zoekend naar verdacht gedrag, langs de lijn en in de kleedkamers staan neurospecialisten klaar in geval van nood.

#Tua will be ruled out for @MiamiDolphins vs @BuffaloBills . Outward signs of head injury means ruled out even if clears the concussion protocol. pic.twitter.com/Lj2AKO5D1A

Een terugkeer op het veld na symptomen van een hersenschudding is pas toegestaan als de clubarts en een "onafhankelijke neurologisch consultant" hun zegen geven. Tagovailoa doorliep die tests en stond daarom vier dagen later alweer op het veld.

Tegen de Bills ging Tagovailoa na gestrompel naar de kant, werd onderzocht en keerde terug op het veld. Geen tekenen van een hersenschudding, oordeelden de doktoren. Het waggelen was een nawee van een rugblessure, zeiden de Dolphins na afloop. Dat ging er bij enkele oud-spelers en neuro-experts niet in. De kritiek op het handelen van de dokters nam toe.

Tagovailoa's aftocht wakkert een eeuwig sluimerende discussie in het American football over hersenschade aan.

De NFL en de spelersvakbond reageerden in een gezamenlijk statement op de gebeurtenissen van afgelopen week. "De NFL en de NFLPA zijn het erover eens dat er aanpassingen gedaan moeten worden in het hersenschuddingsprotocol die de veiligheid van de spelers vergroten." Die veranderingen verwachten ze komende dagen al.

Dr. Bennet Omalu

Met die protocollen springt men in de VS net zo precair om als met een echt brein. Hersenschade is een gevoelige kwestie in de NFL. Dat American football-spelers relatief een grotere kans hebben op hersenschade kwam twee decennia geleden al naar buiten. Pas in 2015 ontstond wereldwijd veel aandacht voor het probleem door de film Concussion. Over het leven van Dr. Bennet Omalu, die begin deze eeuw als eerste arts hersenletsel ontdekte bij de overleden Pittsburgh Steelers-center Mike Webster.

In de loop der jaren kwamen er veiligere helmen, strengere tackle-regels - waarbij het hoofd niet geraakt of gebruikt mag worden - en instanties zoals de Hoofd-, Nek- en Ruggengraatcommissie die de veiligheid van de spelers waarborgt. Het aantal incidenten liep terug, maar de cijfers uit het verleden - bij minimaal 320 oud-NFL'ers is blijvende hersenschade vastgesteld - blijven in de gedachten rondzweven.