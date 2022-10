Doorbraak in regio Cherson: Oekraïne verovert dorpen langs Dnepr-rivier

Oekraïense troepen hebben in het noorden van Cherson met succes een doorbraak geforceerd. Langs de westoever van de Dnepr-rivier zou het leger inmiddels tientallen kilometers hebben bevrijd. Zowel van Oekraïense als Russische zijde wordt de herovering van meerdere plaatsen bevestigd. De precieze omvang van het offensief is nog onbekend. President Zelensky zei vanochtend dat de afgelopen dagen een 'lijst aan nederzettingen' is bevrijd. Het Oekraïense leger heeft alleen de bevrijding van de dorpen Archanhelske en Myroljoebivka bevestigd. Sinds het begin van het langverwachte Oekraïense tegenoffensief in het zuiden wordt stilte betracht om de operatie niet in gevaar te brengen. Volgens meerdere Russische militaire bloggers slaagde Oekraïne er zaterdag in door de Russische verdedigingslinie bij Zolota Balka door te dringen. "Ze zijn daarbij superieur in aantal militairen", schreef de Russische 'milblogger' Rybar gisteravond. Tot de plaats Doedtsjany, zo'n 30 kilometer zuidelijker, wordt er volgens hem gevochten. Ook de pro-Russische blogger WarGonzo houdt rekening met een grote doorbraak in Cherson. Zie hier de recente heroveringen:

Het front bij Cherson - NOS

Mogelijk wordt bij Doedtsjany, bij een inham van de Dnepr, door de Russen een nieuwe verdedigingslinie opgezet. Volgens bloggers vindt bij die plaats een 'hergroepering' plaats. Dat kan alleen als zij de Oekraïense aanvallen voldoende kunnen afslaan. Geïsoleerde bataljons Hoewel de vooruitgang op de kaart er indrukwekkend uitziet, gaat het in werkelijkheid om dunbevolkt gebied. De grootste troef, de belangrijke havenstad Cherson, ligt op ruim 100 kilometer afstand van Doedtsjany. Halverwege de route daarnaartoe ligt de belangrijke dam bij Nova Kachovka. Als de Oekraïners die plaats weten te bevrijden, dan raken de Russen in de stad Cherson van drie kanten ingesloten. Beide doelen zijn echter nog niet binnen handbereik. De afgelopen maanden zijn alle oeververbindingen over de brede Dnepr door Oekraïense aanvallen vernietigd. De Russische bataljons op de westoever zijn daarom behoorlijk geïsoleerd, alleen via kwetsbare pontons kunnen wapens, brandstof en nieuwe aanwas van militairen worden overgebracht. Dat heeft ook gevolgen voor de burgerbevolking, die eveneens gevangen zitten. Formeel moeten mannen bij de Russische bezettingsautoriteit een speciale vergunning aanvragen om de oblast Cherson te mogen verlaten. Een lokaal nieuwskanaal meldt dat de mannelijke bevolking met geweld wordt gedwongen mee te vechten tegen hun eigen land. Of dat inderdaad zo is, is niet geverifieerd. 'Alles onder controle' Vanuit de stad Cherson zijn de gevechten te horen, vertellen inwoners op anonieme basis aan de NOS. Zowel in de richting van het vliegveld als nabij een brug over een zijtak van de Dnepr zijn explosies gehoord.

Cherson is zowel strategisch als symbolisch van belang. Als havenstad aan de riviermonding is Cherson economisch van grote waarde, met name vanwege de graanexport. Na bevrijding is bovendien het risico van een Russische aanval op graanhub Odessa afgewend. Cherson is daarnaast de eerste grote stad die in Russische handen viel en de enige stad van formaat op westoever van de Dnepr.