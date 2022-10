OM wil geen celstraf voor dementerende man wegens doden vrouw

Het Openbaar Ministerie in Den Haag wil een dementerende man die zijn vrouw heeft gedood niet langer vervolgen. Volgens het OM kan hij niet verantwoordelijk worden gehouden voor zijn daad omdat hij lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Ook de advocaat van de man vraagt om ontslag van rechtsvervolging.

De vandaag 82 jaar geworden man doodde zijn vrouw (75) vorig jaar december in hun woning in Den Haag. De officier van justitie spreekt van een droevige zaak die alleen maar verliezers kent. Deskundigen vinden dat de man onder dwang moet worden opgenomen in een zorginstelling. Daarvoor is vandaag een rechterlijke machtiging afgegeven.

Verward gedrag

In de rechtbank zei Johan D. dat hij dacht dat zijn vrouw vreemdging en dat zijn zoon en kleinkind dus biologisch niet van hem zijn. Hij had er met haar over willen praten, maar dat wilde ze nooit, zei hij. In december kregen ze er ruzie over. Hij wurgde zijn vrouw en sloeg haar met een koevoet op het hoofd.

Buren en vrienden zagen al langer dat het niet goed ging met D. Hij vertoonde verward gedrag. In het Pieter Baan Centrum werd Alzheimer vastgesteld en bleek dat de man een paranoïde waanstoornis heeft en dat zijn empathisch vermogen is aangetast.

"Ik vind het jammer dat het zo gelopen is, ik weet het verder ook niet", zei D. in de rechtbank. De uitspraak is over twee weken.