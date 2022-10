Verdachte mishandeling vrouw in nachtclub Amsterdam meldt zich

Een man die verdacht wordt van zware mishandeling en aanranding van een vrouw in een Amsterdamse nachtclub heeft zich bij de politie gemeld.

Dat gebeurde nadat de politie beelden van het incident had laten zien bij de lokale omroep AT5. De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte.

Het incident gebeurde in de nacht van 16 op 17 juli. Een van de verdachten greep in de nachtclub een 20-jarige vrouw in haar borst. Toen de vrouw hem weg wilde duwen werd ze bij haar keel gegrepen door een tweede man. De vrouw kreeg meerdere klappen van de twee mannen. Uiteindelijk haalden andere bezoekers en portiers het slachtoffer en de mannen uit elkaar.

In het ziekenhuis bleek de kaak van de vrouw op drie plaatsen gebroken. Ze moest dezelfde dag worden geopereerd en kon zes weken alleen maar vloeibaar voedsel tot zich nemen, meldt NH Nieuws.