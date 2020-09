Trots overheerst bij Jumbo-Visma, maar ploeg is op z'n hoede voor Pogacar

Dumoulin trots op ploegenspel, maar blijft zijn zijn hoede voor Pogacar - NOS

Natuurlijk is hij trots, Tom Dumoulin. Hij en zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma controleerden de laatste 80 kilometer van een loodzware bergetappe in de Tour de France, waarbij geen van de andere ploegen ook maar een moment bij machte bleek de hiërarchie te wijzigen. Zelf deed hij op de slotklim, de Grand Colombier, kilometerslang kopwerk in dienst van geletruidrager Primoz Roglic. "Ik was goed", zegt een opgeluchte Dumoulin. "Ik heb best een moeilijke week achter de rug, het is echt niet elke dag feest geweest. Gelukkig ging het vandaag goed." Toch ging Tadej Pogacar, de voornaamste uitdager van Roglic, er met de dagzege vandoor. "Dat is jammer, maar een smetje?", vraagt Dumoulin zich af. "Primoz wilde gaan voor de etappewinst, maar het is best moeilijk om een rit te winnen. Hij ging zelf op zeshonderd meter aan, dat had hij misschien achteraf niet moeten doen, maar dat is achteraf." 'Geweldige ploeg gezien' Bij ploegleider Grischa Niermann overheerst de tevredenheid na het ijzersterke optreden van zijn renners. "Het voelt een beetje als een nederlaag als Primoz het niet kan afmaken, maar ik denk dat we heel trots mogen zijn op de prestatie van de ploeg." Bekijk hier de slotfase van de etappe:

Pogacar pakt op Grand Colombier tweede ritzege, vlak voor Roglic - NOS

Roglic zit niet heel erg met zijn tweede plaats. "Ik had die vier seconden liever gewonnen, maar Pogacar was iets beter. Ik ben blij met hoe de dag verlopen is." 'Had geen zin aan te vallen' Pogacar won dan wel de etappe vlak voor zijn landgenoot en daarmee vier bonificatieseconden, maar in het klassement geeft hij nog altijd veertig seconden toe. Meer tijdswinst zat er niet in, zegt hij, het tempo van de Jumbo-Visma-trein was simpelweg te hoog. "Ze waren echt goed voorbereid, het had voor mij geen zin om aan te vallen." Bekijk hier de reacties van Pogacar en Roglic:

Aan de voet van de ruim 17 kilometer lange slotklim werd Roglic nog omringd door vijf ploeggenoten, een luxepositie waar hij de hele equipe dankbaar voor is. "Het team heeft geweldig werk geleverd. De jongens vlogen vandaag, chapeau voor alles en iedereen. Tot nu toen doen we het echt geweldig. Wielrennen is geen individuele sport, voor een topprestatie heb je een sterk team om je heen nodig." Dumoulin op zijn hoede Hoewel Pogacar niet in staat bleek Roglic eraf te rijden, is Dumoulin daags voor de tweede rustdag nog lang niet zeker van het geel in Parijs voor zijn ploeggenoot. "Het ziet er goed uit. We hadden veel zelfvertrouwen, maar toch blijkt Pogacar net even iets te sterk te zijn." "We moeten wel op onze hoede blijven in de derde week, want het kan zomaar omslaan. Daar moeten we wel voor waken."

De topvijf na de vijftiende etappe - NOS