Onlusten bij universiteit, Khamenei spreekt van 'werk vijanden Iran'

Zowel in Isfahan als in Teheran kwam het afgelopen weekend tot protesten:

Iran is al weken het toneel van sociale onrust en protesten gericht tegen de ultraconservatieve leiding van het land. Volgens opperste leider ayatollah Khamenei zijn de onlusten het werk van relschoppers en is er sprake van een vooropgezet plan.

Het is onduidelijk hoe de situatie nu is. Tientallen studenten zouden zijn gearresteerd. In Iraanse staatsmedia wordt alleen melding gemaakt van confrontaties bij de universiteit.

Ook afgelopen weekend zijn op diverse plekken in Iran protestacties en geweld van veiligheidstroepen gemeld. Onder meer bij de Sharif universiteit in de hoofdstad Teheran kwam het gisteren tot confrontaties tussen studenten en ordetroepen, melden zowel staatsmedia als ooggetuigen op sociale media.

Zowel in Isfahan als in de hoofdstad Teheran kwam het tot protesten. Demonstranten zijn woedend om de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Ze overleed na een arrestatie door de religieuze politie. Ze zou de kledingvoorschriften hebben overtreden, - NOS

Ook zaterdag waren er berichten van demonstraties op en bij universiteiten in Teheran. Ooggetuigen spreken van jonge vrouwen die zwaaiden met hoofddoeken als protest tegen de verplichting deze te moeten dragen. Dat was ook te zien op videobeelden, maar ook deze filmpjes zijn niet gecontroleerd op echtheid.

'Geweld tegen vrouwen moet stoppen'

Vooral jongeren gaan de straat op voor meer persoonlijke vrijheden. "Ik doe mee mee om dit soort gedrag van de politie tegen jonge mensen, vooral vrouwen, te laten stoppen", zegt de 19-jarige Fatemeh tegen persbureau Reuters. Ze verwijst naar het geweld van de zedenpolitie en veiligheidstroepen tegen demonstranten.

Directe aanleiding voor de protestgolf was de dood van de 22-jarige Mahsa Amini halverwege september. De Iraans-Koerdische was opgepakt door de moraalpolitie, werd volgens ooggetuigen daarna mishandeld en overleed nadat ze drie dagen in coma had gelegen.

Sindsdien gaan duizenden Iraniërs verspreid over het land de straat op voor meer vrijheden. Vrouwen in het hele land deden uit protest hun sluiers af en knipten hun haar af. De autoriteiten proberen de demonstraties hardhandig neer te slaan.

Minstens tientallen doden

Volgens de in Noorwegen gestationeerde mensenrechtenorganisatie IHR zijn inmiddels 133 mensen gedood bij de landelijke demonstraties. Veertig van hen kwamen vorige week om het leven bij onlusten in de zuidoostelijke provincies Sistan en Beloetsjistan

De staatstelevisie meldde vorige week dat er zeker 41 doden zijn gevallen bij alle confrontaties tussen relschoppers en de politie. Volgens persbureau AP zijn zeker 1500 mensen gearresteerd.

De autoriteiten hebben opgeroepen tot kalmte. "Ik vraag iedereen die een reden heeft om te demonstreren ervoor te zorgen dat die protesten niet uitmonden in het destabiliseren van instituties", zegt parlementsvoorzitter Bagher Qalibaf. De Iraanse regering stelt dat relschoppers de dood van Mahsa Amini 'misbruiken' om het land in chaos te storten.