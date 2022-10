Voormalig CU-voorzitter Piet Adema nieuwe minister van Landbouw

Piet Adema van de ChristenUnie wordt de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Adema volgt Henk Staghouwer op, die een maand geleden opstapte omdat hij zichzelf niet de juiste persoon voor de functie vond.

De 57-jarige Adema was eerder acht jaar partijvoorzitter van de ChristenUnie, van 2013 tot vorig jaar. Ook was hij gedeputeerde van de provincie Friesland en waarnemend burgemeester in verschillende gemeenten.

Het ministerie van LNV is een politiek gevoelige post. Het kabinet wil dat er veel minder stikstof uitgestoten wordt met nieuw beleid waartegen al jaren veel protest is. Het grootste deel van dat stikstofbeleid komt op de schouders van een aparte minister, Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof.

Rust en zekerheid

Maar de minister van Landbouw speelt wel een belangrijke rol in het vormgeven van de toekomst van de agrarische sector in Nederland. "De landbouw hééft toekomst in ons land", zegt Adema. "Ja, er moeten dingen anders en de meeste veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers weten en willen dat ook. Maar zij hebben wel duidelijkheid, rust en zekerheid over de toekomst nodig."

Staghouwer slaagde er de afgelopen maanden niet in om perspectief te bieden; hij kreeg daarom stevige kritiek van de Tweede Kamer. Sinds het aftreden van Staghouwer werd het ministerie tijdelijk geleid door Carola Schouten. Zij was in het vorige kabinet ook minister van Landbouw.

De benoeming van Adema komt twee dagen voor het rapport van Johan Remkes over de aanpak van het stikstofprobleem. Remkes was de afgelopen maanden als bemiddelaar in gesprek met belanghebbenden over het stikstofbeleid.

Adema wordt vanmiddag op paleis Noordeinde beëdigd door koning Willem-Alexander.