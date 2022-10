Van Ass bouwt zonder De Goede aan nieuw hoofdstuk Oranje-hockeysters

De nieuwe bondscoach Paul van Ass is vandaag begonnen aan zijn eerste trainingsperiode met de Nederlandse hockeysters. In zijn selectie van 21 speelsters ontbreekt één opvallende naam: Eva de Goede. De 254-voudig international is in overleg met Van Ass niet opgenomen in de trainingsgroep. "Ze gaf bij mij aan dat ze niet wist of ze nu al wilde instappen", vertelt Van Ass.

"Ze is teruggekomen van een zware blessure en dat heeft veel energie gekost. Ons thema bij de nationale ploeg is ruimte. Dus als ze die ruimte nodig heeft, moet ze die pakken." Vorige maand zei de 33-jarige De Goede al dat ze twijfels heeft over haar toekomst bij Oranje: "Ik ben er nog niet uit of het vuurtje nog brandt en of ik er weer alles voor wil doen en laten. Daar moet ik nog goed over nadenken."

Van een definitief afscheid van Oranje is nog geen sprake, benadrukt Van Ass. "Ze heeft behoefte aan tijd om over veel dingen na te denken. In februari gaat ze ook trouwen. Dingen veranderen in je leven als je boven de dertig bent. Ze heeft ruimte nodig om bij zichzelf te rade te gaan: moet ik dit nog wel willen." Van Ass geeft toe dat zo'n besluit ook een risico met zich meebrengt: "Je creëert ruimte om te kijken of je het nog 100 procent kan doen. Maar jongere speelsters hebben dan wel de kans om te zorgen dat ze minimaal gelijkwaardig zijn." Zware knieblessure De Goede liep in november vorig jaar een zware knieblessure op: de voorste kruisband scheurde af en de meniscus raakte beschadigd. Het was een zware klap voor de HGC-speelster, maar tegen de verwachting was ze toch op tijd fit voor het WK, afgelopen juli. Daar veroverde ze met de Nederlandse hockeysters de wereldtitel. Het was de zoveelste prijs op de indrukwekkende palmares van De Goede, die drie olympische titels, drie wereldtitels en vier Europese titels telt.

