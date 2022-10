Krimp in de industrie, orders lopen fors terug

De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is voor het eerst in twee jaar aan het krimpen. Productiebedrijven kregen veel minder orders binnen, zo meldt de Nevi, de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement. De afkoeling wijst op een naderende economische recessie.

Volgens econoom Albert Jan Swart van ABN Amro is de terugloop vooral het gevolg van de hoge energie- en materiaalprijzen, de verslechterde economische vooruitzichten en de onzekerheid rond de oorlog in Oekraïne. Minder orders en bedrijvigheid worden als eerste gesignaleerd bij de inkopers van grondstoffen en onderdelen.

De graadmeter waarmee de Nevi de bedrijvigheid in de industrie meet, daalde fors, van 52,6 punten in augustus naar 49 punten in september. Een cijfer onder de 50 punten wijst op krimp, een cijfer erboven op groei.

De orderdaling doet volgens Swart denken aan eerdere crisisperioden, zoals de dotcom-crisis in 2001, de kredietcrisis en de uitbraak van de coronacrisis.

Banen en machines

In de Nevi-cijfers zitten ook positieve punten. Zo blijft het aantal banen in de industrie groeien en worden meer nieuwe productiemachines aangeschaft. Mogelijk heeft dat laatste te maken met de vervanging van oudere apparatuur door nieuwe energiezuinige machines.