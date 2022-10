Manifest over seksuele voorlichting: onderwijs moet mee met veranderde tijden

Scholen moeten niet alleen biologielessen geven over condooms, eisprong en anticonceptiepil, maar ook aandacht besteden aan bijvoorbeeld genot, genderdiversiteit en het aangeven en herkennen van seksuele grenzen. Daarvoor pleiten 37 jongerenorganisaties, maatschappelijke organisaties en expertisecentra in een manifest, op initiatief van kenniscentrum Rutgers.

Volgens hen kan de seksuele vorming op scholen veel beter en moet de landelijke politiek daarmee aan de slag. In de huidige lessen seksuele voorlichting missen jongeren belangrijke informatie, staat in het manifest. Ze beoordelen de lessen momenteel met slechts een 5,8.

"De jongeren zijn tevreden over de aandacht op school voor bijvoorbeeld de preventie van soa's en hiv, maar seksualiteit is meer dan dat", licht Luc Lauwers van Rutgers toe in het NOS Radio 1 Journaal. "Het gaat ook over: hoe heb je het fijn met elkaar, hoe ga je respectvol met elkaar om, wat is seksuele diversiteit?"

Volgens Lauwers zijn deze thema's actueler dan ooit. Als voorbeelden noemt hij de nieuwe transgenderwet en de onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag in het tv-programma The Voice. "Die onderwerpen komen ook het klaslokaal binnen. Het is belangrijk dat je daar op een goede en respectvolle manier over kunt praten, en daar helpt seksuele vorming bij."

Niet verplicht in bovenbouw

Scholen zijn sinds 2012 verplicht om aandacht te besteden aan seksuele vorming. Zo moeten basisschoolleerlingen en middelbare scholieren in de onderbouw leren om "respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit".

Hoe scholen die opdracht invullen, mogen ze zelf bepalen. Bovendien is seksuele vorming niet verplicht in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.