Er is een nieuwe tegenvaller voor de Russische autoriteiten naar buiten gekomen bij de 'gedeeltelijke' mobilisatie. In Chabarovsk, een regio in het verre oosten van Rusland, zijn duizenden gemobiliseerde Russen afgekeurd en naar huis gestuurd. Ze voldeden niet aan de criteria om naar het front gestuurd te worden. Dat meldt Michail Degtjarjov, de gouverneur van de regio.

Het gaat volgens de gouverneur om ongeveer de helft van de gemobiliseerde mannen in de regio. Hij laat weten dat de legercommissaris van de regio ontslagen is, maar dat dit geen gevolgen voor de mobilisatie heeft.

Bijna twee weken geleden kondigde president Poetin een gedeeltelijke mobilisatie aan, waarbij 300.000 reservisten zouden worden opgeroepen. Al snel bleek dat veel meer Russen worden opgeroepen. Ook medisch personeel en demonstranten werden gerekruteerd. Beelden van protesten die hierdoor ontstonden gingen rond op sociale media. Ook schoot een man een rekruteringsofficier neer in een registratiekantoor.

Fouten tijdens rekrutering

Vorige week liet Poetin weten dat er fouten gemaakt werden bij de rekruteringen. Zo was er geweld gebruikt en waren mensen opgeroepen die niet als reservist geregistreerd stonden.

In de video hieronder gaat Poetin in op de fouten die gemaakt zijn.