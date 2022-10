32 kinderen omgekomen bij stadiondrama Indonesië, druk op politie groeit

Bij het stadiondrama van afgelopen weekend in Indonesië zijn 32 kinderen omgekomen. Het totale dodental staat op 125, maar de vrees is dat het verder zal oplopen. Een deel van de ruim 300 mensen die gewond raakten door verdrukking in het Kanjuruhanvoetbalstadion in Malang is er slecht aan toe. In de Oost-Javaanse stad zijn de slachtoffers van het drama herdacht. Nabestaanden en voetbalfans legden bloemenkransen en zongen liederen. Ook waren er protestborden te zien met teksten als 'stop politiegeweld'. Ook spelers van voetbalclub FC Arema legden bloemen bij de plek waar de slachtoffers worden herdacht:

Spelers van Arema FC hebben vanochtend gebeden en bloemen gelegd bij een herdenkingsplek voor slachtoffers van de onlusten in het stadion van Malang. Onder de meer dan 125 geregistreerde doden zijn zeker 32 kinderen. - NOS

De voorzitter van voetbalclub FC Arema heeft namens de club excuses aangeboden aan de nabestaanden. Hij zegt de volledige verantwoordelijk te nemen voor wat de geschiedenis ingaat als een van de meest dodelijke stadionrampen. Maar de kritiek van nabestaanden is hoofdzakelijk gericht tegen het optreden van de politie.

Indonesiëcorrespondent Mustafa Marghadi "Hoe de situatie zo uit de hand kon lopen, moet nog worden onderzocht. Maar de meeste Indonesiërs denken dat de politie de rellen compleet verkeerd heeft aangepakt. Bijvoorbeeld door hard in te slaan op de relschoppers, en vooral door traangas in te zetten in het stadion. Gisteren kwam er geen antwoord op de vraag of de politie wist dat dit verboden is door Wereldvoetbalbond FIFA. De verantwoordelijke politiechef zei dat er volgens protocollen is gehandeld. Maar de politie heeft een bedenkelijke reputatie in Indonesië als het gaat om excessief geweld. Er komen meerdere onderzoeken. Mensenrechtenorganisatie maken zich zorgen dat de politie en de Indonesische voetbalbond dat zelf doen en hoge verantwoordelijken uit de wind zullen houden. Daarom wordt opgeroepen tot onafhankelijk onderzoek. De internationale druk zal groot zijn, want het land organiseert het WK onder 20 jaar in 2023."

Bij de voetbalwedstrijd waren uit veiligheidsoverwegingen alleen maar fans van thuisclub Arema aanwezig. Nadat er met 2-3 was verloren van aartsrivaal Persebaya Surabaya bestormden woedende supporters het veld. Een aantal van de 42.000 aanwezige fans bekogelde spelers en de arbitrage. Buiten het overvolle stadion, er waren enkele duizenden kaartjes boven de maximumcapaciteit verkocht, werden politieauto's in brand gezet. Agenten grepen hard in en vuurden traangas af. Er ontstond een paniekreactie en in de chaos stikten 125 mensen door zuurstofgebrek, of werden vertrapt in de menigte. Voor zover bekend zijn twee dodelijke slachtoffers agenten. Hier zie je beelden van de chaos in het voetbalstadion:

Zeker 129 voetbalsupporters zijn om het leven gekomen bij rellen in het Kanjuruhan stadion in de Indonesische stad Malang. Dat heeft de politie bekendgemaakt. President Widodo betreurde in een toespraak deze tragedie. - NOS