Robben en Van Persie vliegen over padelbaan: 'Veel facetten van voetbal'

Dik een uur voordat het Legends Toernooi in de Centrale Markthal in Amsterdam van start gaat, loopt Frank de Boer lachend en dan al in tenue langs. "Of ik er klaar voor ben? Dat zal straks moeten blijken, eerst even hier kijken." Hij loopt richting de tribunes om naar de eerste halve finale van de World Padel Tour Amsterdam Open te kijken. Een heus padelwalhalla is opgetakeld voor de allerbeste padelspelers ter wereld. Een menigte waar je u tegen zegt en dj's die om de haverklap het publiek opzwepen. Een uitverkocht huis, en dat tijdens de allereerste editie. Toernooi met ex-topsporters Op een wat kleiner veld achter de arena, druppelt langzaam een aardige lijst aan verschillende ex-topsporters binnen. Arjen Robben, Robin van Persie, Dirk Kuyt, Teun de Nooijer, Raemon Sluiter en ga zo maar door. Allemaal slaan ze alvast een balletje, want even later nemen ze het in teams van twee tegen elkaar op in een onderling toernooi. Voor de één wat prestigieuzer dan de ander, maar stuk voor stuk straalt het plezier ervan af.

Arjen Robben (rechts) bekijkt de concurrentie, samen met Kees Kwakman en Dirk Kuijt - NOS

"Het is echt supergaaf dat dit een keertje naar Nederland komt. Het is echt leuk", zegt fervent padeller Robben. Ook Sluiter is onder de indruk. "Waanzinnig hier. Dit is echt een goede combinatie tussen sport en entertainment." Robben en Van Persie De link tussen oud-topsporters en padel is niet nieuw. Robben kwalificeerde zich begin dit jaar bijna voor het NK Padel 35+ en Van Persie heeft een eigen padelkledinglijn uitgebracht. Shirts, shorts, trainingspakken, rackets en zelfs padelballen zijn terug te vinden in de catalogus van de all-time topscorer van Oranje. "Ik loop mijn hele leven al in trainingspakken rond, dus ik weet welke stofjes comfortabel zitten." Die link begrijpt Van Persie overigens wel. "Padel is iets waar je heel snel beter in wordt en de sport heeft ook heel veel facetten die terugkomen in het voetbal. Het is een tactisch spel, je moet technisch en fit zijn en je moet timing hebben."

Van Persie kijkt toe - NOS

Vooral vanuit Spanje, Mexico en Argentinië vloog de sport over en ook in Nederland verspreidt padel zich inmiddels in sneltreinvaart. Niet alleen bij oud-profs. "Als er bij een vereniging zes tennisbanen liggen, kiezen ze er steeds vaker voor om er drie weg te doen en zes padelbanen te bouwen", vertelt Sluiter. Ook bij De Nooijer blijft de opkomst van de sport niet ongezien: "De banen in Nederland schieten echt als paddenstoelen uit de grond." De oud-hockeyer grapt: "Het is vooral lol maken, maar ook het afzeiken van elkaar hoort er een beetje bij." Nee-schuddende De Boer Wie een blik op de padelkooi werpt, ziet Frank de Boer voor de zoveelste keer nee-schuddend weglopen. 'Wat doe je nou man!', krijgt broer Ronald te horen. Zijn gezicht trekt pas na een paar gewonnen punten weer langzaam bij. Tevergeefs: John Van Lottum en Arjen Robben winnen het groepsduel. Even later sluit ook oud-voetballer Kees Kwakman aan. Hij deed een paar weken eerder ook al mee aan het Legends Tournament in Barcelona, waar hij oud-sterspelers als Carles Puyol en Francesco Totti tegenkwam op de baan.

"Ik denk wel dat de spelers hier een beetje aan het Nederlandse publiek moeten wennen. Ze zijn wat meer rust gewend en wij zijn nogal luidruchtig. Die gasten zijn echt artiesten", refereert hij aan de vier profspelers die op dat moment staan te knokken voor een finaleplaats. Zo nu en dan klinken er oeh's en ah's door de hal, die een decibelmeter hoger zouden doen uitslaan dan bij veel andere padelduels in Europa. Ook bekenden als Orlando Engelaar en Siem de Jong staan het hoofdevenement langs de kant te aanschouwen, al komen zij puur om te kijken. Of Siem al partner is met broer Luuk? De Superboer acht zichzelf nog niet vaardig genoeg en "Luuk heeft nog niet zo vaak gespeeld". Wellicht snel. Van Persie/Sluiter versus Robben/Van Lottum Nadat de tweede halve finale - die een stuk langer duurde dan verwacht - zijn einde bereikt, is het dan eindelijk tijd om de grote finale van dat andere toernooi, het Legends Toernooi, in de arena te gaan spelen. Geheel bij de avond passend gaat dat gepaard met een spectaculaire opkomst en een dansact waar de heren alleen maar voor kunnen applaudisseren. Finale: John van Lottum en Arjen Robben tegen Robin van Persie en Raemon Sluiter. Aan steun voor de fitte oud-voetballers is geen gebrek. Zo moedigt vrouw Bouchra met haar dochter op de eerste rij Van Persie aan en zijn de dj's duidelijk fan van Robben.

Je zou je bijna gaan afvragen waarom ze ooit zijn gestopt met voetballen. Robben slaat na een stroef begin bijna alles terug. Een hoge smash hier, een sliding buiten de baan daar. Toch trekt het ijzersterke duo Van Persie/Sluiter uiteindelijk aan het langste eind. Trots poseren ze voor een foto met de hoofdprijs, al laat Robben weten nu al uit te zijn op revanche. "Ik woon hier nu, dus we zijn in de buurt voor volgend jaar", knipoogt de Groninger.