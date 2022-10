Wekdienst 3/10: Nobelprijs voor Geneeskunde bekend • Kamp bij Groningenenquête

Goedemorgen! Oud-minister Kamp komt vandaag voor de tweede keer langs bij de parlementaire enquêtecommissie Groningen, in Stockholm wordt bekendgemaakt wie de Nobelprijs voor de Geneeskunde wint en het Russische parlement bekrachtigt waarschijnlijk het besluit van president Poetin om vier Oekraïense regio's in te lijven.

Een tweede ronde moet in Brazilië de winnaar gaan bepalen in de presidentsverkiezingen. De linkse uitdager Lula da Silva wist zittend president Bolsonaro te verslaan , maar zijn overwinning was aanzienlijk kleiner dan verkiezingspeilingen hadden voorspeld. De twee rivalen zullen het op 30 oktober direct tegen elkaar opnemen.

Ander nieuws uit de nacht:

'Verwachtingen te hooggespannen over uitkopen van boeren': Het kabinet wil 7,4 miljard uittrekken voor het sluiten van veehouderijen, maar het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat in het verleden vooral oudere boeren zonder opvolger geïnteresseerd waren in uitkoopregelingen.

'Truss stelt stemming over belastingverlaging uit na gemor in eigen partij': The Telegraph en Sky News schrijven dat de plannen eerst doorgerekend zullen worden, voordat het parlement erover gaat stemmen. Het besluit volgt na veel kritiek, ook binnen Truss' eigen partij.

Doden door cholera op Haïti, vrees voor uitbraak: Zeker acht mensen overleden aan de ziekte. Cholera wordt makkelijk overgedragen bij gebrek aan schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. In Haïti zijn beide schaars door natuurrampen en politieke chaos.

Oscar-excuses nipt op tijd: Apache activist Littlefeather overleden: De inheems-Amerikaanse activist Sacheen Littlefeather werd in 1973 naar de Oscarceremonie gestuurd door The Godfather-acteur Marlon Brando, om namens hem de prijs te weigeren. De actie kreeg veel kritiek. Eerder dit jaar kreeg de 75-jarige inheemse actrice daarvoor excuses.

En dan nog even dit:

In Delft ging een lachgasgebruiker er in een dolle rit vandoor toen de politie hem langs de kant van de weg wilde zetten. De man reed over fiets- en voetpaden tegen het verkeer in en negeerde meerdere stoptekens. Fietsers moesten uitwijken tijdens de achtervolging en volgens de politie zat de man tijdens de rit "nog steeds aan een ballon". De bestuurder, een man van 26, werd uiteindelijk klemgereden en opgepakt. Er raakte niemand gewond.