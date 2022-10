Oscar-excuses nipt op tijd: Apache-activist Littlefeather overleden

De inheems-Amerikaanse activist Sacheen Littlefeather is op 75-jarige leeftijd overleden. Haar dood komt enkele maanden na excuses van de organisatie achter de Oscars voor hoe ze werd behandeld tijdens een prijsuitreiking.

Littlefeather, die een witte moeder had en een vader van gemengd Apache-Yaqui afkomst, werd in 1973 door Marlon Brando naar de Oscarceremonie gestuurd. Toen hij de prijs voor Beste Acteur won voor The Godfather, kwam zij het podium op om de prijs namens hem te weigeren. Beleefd weigerde ze het beeldje uit handen van Roger Moore te ontvangen.

Brando wilde met het gebaar protesteren voor de racistische manier waarop Hollywood jarenlang de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent afbeeldde. Ook wilde hij aandacht vragen voor een protest van native Americans in het stadje Wounded Knee, waar betogers door een grote politiemacht waren omsingeld.

Applaus en boegeroep

Brando had een toespraak van acht kantjes meegegeven aan Littlefeather, die in een traditioneel gewaad het podium opkwam. Van de regie mocht ze echter slechts een minuut praten.

Het publiek reageerde gemengd op haar boodschap. Er werd voor haar geapplaudisseerd maar ook hier en daar boe geroepen. In de publieke opinie werden Littlefeather en Brando achteraf verguisd. Na de actie kon ze nauwelijks nog werk vinden als actrice. "De deuren gingen potdicht en bleven dicht", vatte ze het effect samen.

Excuses

Pas dit jaar bood de Academy of Motion Picture Arts and Sciences excuses aan voor de manier waarop ze was behandeld. "Veel te lang is de moed die je toonde niet erkend", schreef voorzitter David Rubin in een brief. "We bieden hier onze diepste excuses en oprechte bewondering voor aan."

De ruimhartige excuses nam Littlefeather graag aan. "Niet alleen voor mezelf, maar voor al onze volkeren die dit moeten horen en verdienen." Ze woonde daarna ook nog een thema-avond van de Academy bij over haar actie en vooroordelen in westerns.

Het was de Academy die haar overlijden wereldkundig maakte. Littlefeather leed al enige tijd aan borstkanker. Ze overleed omringd door geliefden en zal worden begraven bij haar vorig jaar overleden echtgenoot.