EU 'vierkant achter Nederland' in geschil met Nicaragua

De Europese Unie staat vierkant achter de Nederlandse regering in een geschil met Nicaragua, zegt EU-buitenlandcoördinator Borrell. Het Midden-Amerikaanse land verbrak de diplomatieke betrekkingen met ons land na Nederlandse kritiek op mensenrechten en democratie daar.

Borrell spreekt in een reactie van een ongerechtvaardigde en buitensporige reactie. "Deze vijandige, ongerechtvaardigde acties schaden niet alleen de relatie tussen Nicaragua en de EU, maar leiden ook tot een verdere internationale isolatie van Nicaragua."

Nederland trok recentelijk de steun in voor de bouw van een ziekenhuis in Nicaragua. Het kabinet wilde geen geld aan het land geven zolang democratie en mensenrechten er onder druk staan.

'Bemoeizuchtig'

Nicaragua verwijt Nederland een neokoloniale en bemoeizuchtige houding. Volgens de Nicaraguaanse dictator Ortega sprak ambassadeur Pirenne bij een bezoek aan de hoofdstad Managua de bevolking toe alsof "Nicaragua een kolonie is van Nederland". "Hoepel dan maar op", was zijn reactie.

Het besluit de banden te verbreken kwam enkele dagen nadat de EU-ambassadeur in het land tot persona non grata was verklaard. Ook zij had Ortega opgeroepen de democratie te herstellen.

Borrell zegt in zijn reactie ook dat besluit te betreuren. Hij meldt dat de EU een "daadkrachtige en proportionele reactie" voorbereidt, zonder in detail te treden.

Verder roept Borrell op de politieke crisis in het land "op te lossen door oprechte dialoog tussen regering en oppositie".