Lula wint eerste ronde van verkiezingen Brazilië, maar Bolsonaro onverwacht sterk

Er komt een tweede ronde in de verkiezingen van Brazilië. Met ruim 90 procent van de stemmen geteld staat zittend president Bolsonaro met 44,3 procent van de stemmen iets achter op zijn uitdager Lula da Silva die 47,1 procent heeft.

In de eerste tussentijdse uitslagen ging Bolsonaro voor in de stemmen, maar naar mate er meer biljetten werden geteld haalde Lula hem in. Rond 01.00 Nederlandse tijd leidde hij met een minimale 45,7 tegen 45,5 procent. Die voorsprong bouwde Lula later nog uit.

Geen van beide kandidaten heeft nog gereageerd op de voorlopige uitslagen.

Als geen van de kandidaten in de eerste ronde een absolute meerderheid haalt, volgt een tweede ronde op 30 oktober. Aan de eerste ronde deden nog negen andere kandidaten mee, maar die speelden geen rol van betekenis.

Peilingen onjuist

De uitslag lijkt flink spannender te worden dan de laatste peilingen voorspelden. In een enquête die op zaterdag werd gepubliceerd had Lula nog een voorsprong op Bolsonaro van 50 tegen 36 procent. Bij het binnenlopen van de eerste uitslagen erkenden de peilers dat ze de steun voor Bolsonaro, president sinds 2019, hadden onderschat.

Al langer betoogden Bolsonaro en zijn aanhangers dat de peilingen een vertekend beeld gaven. Omdat de president ook kritiek had op de Braziliaanse stemprocedures, vreesden analytici dat de president een eventueel verlies niet zou accepteren. De campagne verliep gespannen, met zelfs dodelijk geweld over en weer onder aanhangers van beide kandidaten.

Tegenstanders van de 67-jarige Bolsonaro, ook wel de Tropische Trump genoemd, hadden kritiek op zijn politieke incorrectheid, corona-ontkenningen en geflirt met de militaire dictatuur van het land in de vorige eeuw. Voorstanders prezen zijn inzet voor conservatieve waarden en strijd tegen de linkse politiek van zijn voorgangers.

Lula (76) geldt als een aartsrivaal van de rechtse president. Hij was tussen 2003 en 2010 al eens president en staat bekend om zijn uitgesproken linkse beleid, al werd zijn ambtsperiode ontsierd door beschuldigingen van wijdverbreide corruptie. Lula zat zelf 19 maanden gevangen, maar zijn veroordeling werd uiteindelijk als politiek gemotiveerd ongedaan gemaakt.