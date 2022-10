Doden door cholera op Haïti, vrees voor uitbraak

In Haïti zijn voor het eerst in drie jaar mensen gestorven aan cholera. Zeker acht mensen overleden aan de ziekte. De vrees bestaat dat er door de onrust in het land weer een epidemie zal ontstaan. Tien jaar geleden kostte een uitbraak het leven aan duizenden.

Cholera kan ernstige diarree en uitdroging veroorzaken. De bacterie die de ziekte veroorzaakt wordt makkelijk overgedragen bij gebrek aan schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. In het land zijn beide schaars door de chaos van de afgelopen maanden.

Haïti kampte de afgelopen jaren al veel met onrust door natuurrampen en politieke strijd, maar door het machtsvacuüm dat ontstond na de moord op president Moïse in 2019 gleed het land nog verder af. Bendes hebben de macht in grote delen van het land en geweld is er alledaags.

Makkelijk verspreid

In deze situatie kan cholera zich makkelijk verspreiden. Doordat bendes de invoer van brandstof tegenhouden, moeten ziekenhuizen sluiten omdat ze geen generatoren kunnen gebruiken. Recent moest ook een waterbottelaar, cruciaal voor schoon drinkwater, de productie staken door brandstoftekorten.

Wegversperringen en straatgeweld maken het bovendien moeilijk hulp te bieden. Vrachtwagens met water kunnen hun bestemming niet bereiken en medici worden gehinderd bij hun werk.

Cholera kostte rond 2010 het leven aan 10.000 Haïtianen. De ziekte werd waarschijnlijk meegebracht door Nepalese vredestroepen van de VN.