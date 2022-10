Van der Vaart laakt Cillessen in keeperskwestie Oranje: 'Naar mannetje'

Rafael van der Vaart heeft een bommetje gegooid in de discussie over de keeperskwestie in het Nederlands elftal. "Heel eerlijk", begon hij in Studio Voetbal. "Ik ken hem een beetje en vind hem een beetje een naar mannetje."

Hiermee doelt Van der Vaart, die nog met Cillessen samenspeelde in Oranje, op de twee interviews die de doelman van NEC vrijdag en zondag gaf aan de NOS. "Ik ben de enige die nog toernooi-ervaring heeft, die neem ik mee", zei Cillessen vrijdag.

"Dat doet hij heel slim", zegt Van der Vaart. "Een beetje indirect probeert hij zijn plekje in het Nederlands elftal te verdienen."

Bekijk in de carrousel hieronder wat Rafael van der Vaart vindt van Jasper Cillessen, alsmede het bewuste interview van de NEC-doelman van afgelopen vrijdag.