Barcelona nieuwe koploper in Spanje na enorme baaldag Benzema en Real

Real had zijn eerste zes wedstrijden allemaal gewonnen in de Spaanse competitie en leek op weg naar overwinning nummer zeven. Want in het laatste kwartier leek het geluk de thuisclub toe te lachen, toen de bal na inmenging van de VAR op de stip ging en David García rood kreeg.

Benzema had een onreglementaire duw in de rug gekregen, oordeelde de videoscheidsrechter. En daar ging de arbiter in mee, maar Benzema poeierde het buitenkansje tegen de lat. Twee minuten later scoorde de Fransman alsnog, maar nu werkte de VAR hem tegen. Toch buitenspel, het was met het blote oog amper te zien.

Deksel op de neus

Omdat het vervolg geen treffers meer opleverde, kreeg Real de deksel op de neus voor een laks optreden. Vinicíus Junior had op slag van rust weliswaar de 1-0 gemaakt met een als voorzet bedoelde vrije trap, maar de geslepen Kike García kopte vlak na de hervatting fraai raak. En de 32-jarige spits had zelfs nog een keer kunnen scoren.