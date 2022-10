Geen overeenstemming over verlenging wapenstilstand Jemen

De strijdende partijen in Jemen zijn er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over verlenging van de wapenstilstand. Hierdoor komt de langste gevechtspauze sinds de burgeroorlog in het land in gevaar.

Het conflict begon in 2014 toen Houthi-rebellen de hoofdstad Sanaa en een groot deel van Noord-Jemen innamen en de regering in ballingschap dwongen. In april werd na jaren van oorlog een staakt-het-vuren van kracht.

In een verklaring zegt de VN-gezant voor Jemen Hans Grundberg dat hij "betreurt dat er vandaag geen overeenkomst is bereikt". Hij riep de leiders op om te blijven streven naar een akkoord. "Ik dring er bij hen op aan hun verplichting aan het Jemenitische volk na te komen om elke weg naar vrede na te streven."

Gedeeltelijke opening van luchthaven

Na de wapenstilstand volgde een gedeeltelijke opening van de luchthaven van Sanaa en de haven van Hodeida aan de Rode Zee. Daarna gingen er ook weer vluchten naar Jordanië en Egypte.

Ook werd de Houthi-blokkade in Taiz, de op twee na grootste stad van Jemen, opgeheven. Maar in Taiz werd uiteindelijk weinig vooruitgang geboekt, nadat gesprekken over het heropenen van lokale wegen waren vastgelopen.

Een paar dagen geleden ontmoette Grundberg de hoogste leider van de Houthi's, Abdel-Malek al-Houthi, en andere hoge functionarissen, die hebben aangedrongen op een volledige opening van de luchthaven.