Puntje helpt Emmen van laatste plaats af, met alweer 0-0 voor Heerenveen

FC Emmen heeft de laatste plaats in de eredivisie overgedragen aan FC Volendam. Na vier nederlagen op rij sprokkelde de ploeg uit Drenthe een punt in de noordelijke derby tegen sc Heerenveen (0-0).

Zo hield keeper Andres Noppert na zijn uitstapje met het Nederlands elftal alweer voor de vijfde keer in acht competitieduels de nul voor de Friezen.

Echt veel hoefde Noppert er dit keer niet voor te doen, want FC Emmen stelde hem amper op de proef. Zo kreeg Ole Romeny voor rust een goede schietkans, maar schoot hij naast. Eerder kreeg ook Richairo Zivkovic de bal niet tussen de palen na een prachtige aanval die was opgezet door Lucas Bernadou, die Rui Mendes de diepte in stuurde.

En vlak voor tijd was er nog bijna Mohamed Bouchouari, maar die produceerde een afzwaaier toen hij de bal vanuit kansrijke positie in een keer op de slof nam.

Grote kans Van Ewijk

Dat Heerenveen voor de vierde keer dit seizoen 0-0 speelde, kwam ook omdat de ploeg van Kees van Wonderen zelf te weinig creëerde. De behendige Amin Sarr was maar op een paar bevliegingen te betrappen, al gaf hij ver in de tweede helft Milan van Ewijk de bal nog wel op een presenteerblaadje.

De ongelukkige Van Ewijk had ook al eens buitenspel gestaan, voordat Sydney van Hooijdonk na een kluts de bal in het doel kon schuiven. Dat feestje ging dus niet door, in een verder weinig hoogstaand duel.

Van de andere kant bekeken: voor de eerste keer in de eredivisiehistorie pakte Heerenveen een punt in Emmen.