Vingegaard verspeelt eindzege in Kroatië, Mohoric wint op bonificatieseconden

Matej Mohoric heeft de eindzege in de Cro Race, de Ronde van Kroatië, voor zich opgeëist. De Sloveen van Bahrain-Victorious reed in de slotrit Jonas Vingegaard uit de leiderstrui.

De Deense winnaar van de Tour de France, die in dienst is van Jumbo-Visma, had voor de afsluitende etappe nog een voorsprong van acht seconden in het klassement op Mohoric.

Milan Vader, die na een half jaar afwezigheid in Kroatië zijn rentree maakte in het peloton, eindigde de koers op de zeventigste plaats.

Tussensprint

De rit over 158 kilometer voerde het peloton van Sveta Nedelja naar Zagreb. Vijf man reden lange tijd vooruit, onder wie Timo Roosen (Jumbo-Visma) en Danny van der Tuuk (Equipo Kern Pharma). Zij werden in de straten van de Kroatische hoofdstad teruggepakt, waarna Mohoric bij een tussensprint al enkele bonificatieseconden verdiende.

De Sloveen was Vingegaard, die zonder ploeggenoten zat, dan al tot op vijf seconden genaderd. Mohoric moest in de massasprint zijn meerdere erkennen in Elia Viviani. Hij werd wel tweede en pakte zo nog eens zes seconden bonificatieseconden en won daarmee het eindklassement van de Cro Race.