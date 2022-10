Aantal asielplekken neemt niet toe maar af, staatssecretaris boos op gemeenten

Het asielakkoord van eind augustus moet de asielcrisis oplossen. Maar bestuurders en organisaties maken zich grote zorgen over het aantal opvangplekken. Er is al een groot tekort, en nu veel contracten van het Rijk met gemeenten per 1 oktober zijn afgelopen, neemt het tekort aan opvang alleen maar toe.

Volgens staatssecretaris Eric van der Burg zijn de problemen groot. "Want heel veel crisis-opvangplekken komen nu te vervallen terwijl we met de veiligheidsregio's hebben afgesproken: laten we die plekken houden en ook kijken of we het aantal kunnen verdubbelen. Maar netto komen we nu uit op een daling van 1250 opvangplekken."

Er zijn afspraken gemaakt voor zo'n 11.000 opvangplekken in Nederland. Een dalend aantal kan nooit de bedoeling zijn, zegt Van der Burg. Volgens hem leveren gemeenten opnieuw onvoldoende. "Als ik mijn deel van de afspraken nakom, mag ik ook vragen aan de gemeenten of zij zich aan hun deel van de afspraken willen houden."