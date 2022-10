Pas in tiende speelronde verliest Van Bommel voor het eerst met Antwerp

Aan de zegereeks van Mark van Bommels Royal Antwerp FC is in de tiende speelronde van de Belgische competitie een einde gekomen. De uitwedstrijd tegen KV Kortrijk ging met 2-1 verloren.

Felipe Avenatti en Faīz Selemani zetten Kortrijk op 2-0 en de aansluitingstreffer van Oranje-international Vincent Janssen (penalty) kwam pas ver in blessuretijd. Met 27 punten blijft Antwerp wel koploper. Nummer twee Racing Genk volgt op twee punten.

Lamkel Zé hoofdrolspeler

Alle ogen waren tijdens de wedstrijd gericht op Didier Lamkel Zé. De Kameroener, die zich onmogelijk had gemaakt bij Antwerp, stapte afgelopen zomer over naar Kortrijk en bleek nog vol rancune jegens zijn oude club te zitten. "Waarom zou ik ze groeten of een hand geven?", zei hij tegen Sport/Voetbalmagazine.