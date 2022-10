Koning Charles niet naar klimaattop 'na druk van premier Truss'

De Britse koning Charles heeft besloten om niet naar de internationale klimaattop volgende maand in Egypte te gaan. The Sunday Times meldt dat het besluit kwam nadat premier Truss er vorige maand tijdens een ontmoeting met de koning op Buckingham Palace bezwaar tegen had gemaakt.

Een kabinetslid zegt nu dat de regering en de koning het eens waren over de beslissing. "Voor zover ik weet is het besluit in goed overleg genomen", zegt Simon Clarke. "De suggestie dat hij verplicht zou zijn om er niet heen te gaan, is gewoonweg niet waar."

Volgens Clarke klopt het ook niet dat Truss niet wilde dat de koning - die bekendstaat als een gepassioneerd milieuactivist - de top zou bijwonen omdat ze de klimaatdoelen naar beneden zou willen bijstellen. De regering blijft bij het doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn, zei hij.

Als staatshoofd van de Britse constitutionele monarchie mag de koning zich niet meer bemoeien met de politiek. Dat betekent onder meer dat alle buitenlandse bezoeken van de koninklijke familie moeten worden goedgekeurd door de regering.

Kritiek op bemoeienis

Toen hij nog kroonprins was, kreeg Charles geregeld kritiek op het feit dat hij zich te veel bemoeide met regeringskwesties. Hij werd er onder meer van beschuldigd dat hij op ongepaste wijze lobbyde bij ministers.

Voordat Charles koning werd, na de dood van zijn moeder Elizabeth op 8 september, werd er al gespeculeerd of hij de top zou bijwonen als kroonprins. Hij was wel bij de laatste klimaattop, vorig jaar in de Schotse stad Glasgow, maar een bezoek aan de nieuwe top in Sharm-el-Sheikh is nooit bevestigd.

Nu Charles koning is, erkent hij dat hij minder vrij is om zich uit te spreken over openbare kwesties dan toen hij troonopvolger was. "Mijn leven zal uiteraard veranderen nu ik nieuwe verantwoordelijkheden heb", zei hij na de dood van zijn moeder.

"Het is niet langer mogelijk om zoveel tijd en energie te steken in de zaken waarvoor ik zoveel om geef. Maar ik weet dat dit belangrijke werk in de vertrouwde handen van anderen ligt."