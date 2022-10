Oud-premier Borisov wint Bulgaarse verkiezingen, maar formatie wordt moeilijk

Bij de parlementsverkiezingen in Bulgarije lijkt de centrum-rechtse partij GERB van oud-premier Bojko Borisov de grootste te worden. Volgens exitpolls kan de GERB op ongeveer een kwart van de stemmen rekenen, waarmee onzeker is of Borisov een meerderheidscoalitie kan vormen.

De sociaal-liberale alliantie van oud-premier Kiril Petkov, die in juni een vertrouwensstemming in het parlement verloor, eindigt volgens de exitpolls op afstand. Deze pro-westerse alliantie van drie partijen, genaamd Wij gaan door met veranderen, zou op ongeveer 19 procent uitkomen.

Net als veel andere landen heeft Bulgarije te maken met versnippering van het politieke landschap. Het lijkt erop dat acht partijen de kiesdrempel van 4 procent halen.

Het zal opnieuw moeilijk worden om een meerderheidscoalitie te vormen, omdat de meeste partijen niet met de GERB willen samenwerken. De partij van Borisov wordt verantwoordelijk gehouden voor de wijdverspreide corruptie in Bulgarije.

Wedergeboorte

Mogelijk kan de ultranationalistische, pro-Russische partij Vazrazhdane (Wedergeboorte), die zo'n 10 procent van de stemmen heeft gekregen, Borisov alsnog richting een meerderheid helpen. Maar die partij pleit voor "volledige neutraliteit" van Bulgarije in de oorlog in Oekraïne, terwijl Borisov duidelijk voor de lijn van de EU en de NAVO kiest.

Het was de vierde keer in anderhalf jaar dat de Bulgaren een nieuw parlement moesten kiezen. De opkomst was met ongeveer 35 procent bijzonder laag. Dat was in het voordeel van de GERB, die een relatief loyale achterban heeft.

Gaskraan dicht

Rusland speelde in de Bulgaarse verkiezingen een belangrijke rol. Veel inwoners van het voormalige Oostblokland koesteren nog altijd pro-Russische gevoelens. Daar komt bij dat Rusland de gaskraan richting Bulgarije dichtdraaide toen het land weigerde de rekening in roebels te betalen. Toen Petkov in juni de vertrouwensstemming verloor, beschuldigde hij Rusland ervan "hybride oorlogstactieken" toe te passen om zijn regering ten val te brengen.