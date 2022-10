Coup Burkina Faso lijkt beslecht: 'Verdreven president dient ontslag in'

Paul-Henri Damiba, de vrijdag afgezette president van Burkina Faso, dient zijn ontslag in. Dat zeggen religieuze leiders van het land in een gezamenlijke verklaring. Damiba zou zich niet meer verzetten tegen de machtsovername. Damiba was zelf begin dit jaar ook aan de macht gekomen via een staatsgreep.

Ibrahim Traoré, de legerleider achter de recente coup, wordt volgens de religieuze leiders de nieuwe president van Burkina Faso. Zijn benoeming vindt plaats op een later moment.

Damiba liet zich, na de couppoging, gisteravond voor het eerst horen. "Ik roep kapitein Traoré en zijn compagnie op om tot bezinning te komen om een broederoorlog te vermijden die Burkina Faso niet nodig heeft", schreef hij toen op Facebook.

Damiba zou een aantal voorwaarden hebben verbonden aan zijn ontslag. Traoré zou hiermee akkoord zijn gegaan. Wat er precies in staat, is nog niet duidelijk.

Geweld tegen Franse ambassade

Na de staatsgreep vrijdag was het onrustig in Burkina Faso. Traoré zei in een televisietoespraak dat Damiba was gevlucht naar een Franse militaire basis en dat hij een tegenaanval zou beramen. De Franse ambassade ontkende direct iets te maken te hebben met de situatie in het land, of een Burkinese functionaris te beschermen.

Toch ontstond veel woede tegen voormalig kolonisator Frankrijk. Betogers vielen gisteren de Franse ambassade in de hoofdstad Ouagadougou aan en vernielden het Franse Culturele Centrum in de stad Bobo-Dioulasso. Ook braken in het land gevechten uit. Vandaag bleef het rustig in de hoofdstad, op een aantal schietpartijen na.

'Machtsgreep ongepast'

De politieke instabiliteit in Burkina Faso gaat gepaard met een toename van jihadistische aanslagen in het land. De Burkinese overheid heeft slechts 60 procent van het grondgebied onder controle. Groeperingen gelinkt aan al-Qaida en IS hebben in het land terrein gewonnen. Zeker 2 miljoen inwoners van Burkina Faso zijn op de vlucht geslagen voor het geweld.

Damiba is volgens de nieuwe legerleiding afgezet vanwege zijn onvermogen om een einde te maken aan het geweld van radicaal-islamitische groeperingen. De nieuwe junta belooft "alle gevechtstroepen weer te richten op de veiligheidskwestie en het herstellen van de integriteit van ons territorium".

De Afrikaanse Unie en de Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas) reageerden eerder al afwijzend op de coup. Zij voeren aan dat Damiba had toegezegd om de democratie uiterlijk in 2024 weer hersteld te hebben. "Ecowas vindt deze machtsgreep ongepast op het moment dat er vooruitgang wordt geboekt."

Ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de VN veroordeelden de machtsgreep. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zei dat "elke poging om de macht te grijpen met wapengeweld" wordt veroordeeld. Ook riep hij alle partijen op zich te onthouden van geweld en de dialoog aan te gaan.