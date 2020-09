Darfalou bezorgt Vitesse en trainer Letsch winnende start bij RKC

Het eredivisiedebuut van de Duitse Vitesse-trainer Thomas Letsch is geëindigd in een 1-0 overwinning bij RKC Waalwijk. De Algerijnse spits Oussama Darfalou werd matchwinner.

Al in de derde minuut kreeg Vitesse de eerste grote kans. Oussama Tannane schoot oog in oog met RKC-doelman Kostas Lamprou echter voorlangs.

Vitesse was voor rust sterker en kreeg ook nog kansen via de van Club Brugge gehuurde Openda Loïs, die twee keer over schoot en een inzet gestopt zag worden. Op slag van rust zette Darfalou de Arnhemmers op voorsprong door na een combinatie door het midden de bal over Lamprou heen te wippen.